【癌症殺手】鼻頭長出「暗瘡」擠破後血流不止　女子求醫驚揭患皮膚癌

身體上長出不明腫塊要小心，隨時是癌症的先兆。外國一名女子鼻頭上長出不明腫塊，她起初不以為意，以為只是普通暗瘡，豈料徒手擠破之後卻血流不止，不知所措之下前往醫院求醫，結果發現居然患上皮膚癌。

最新影片：

綜合外媒報道，52歲的紐西蘭女子Michelle Davis，2022年4月發現自己的鼻頭長出泛紅的不明腫塊，但她起初以為只是暗瘡便不以為意，只在化妝時用遮瑕膏將它遮蓋住。Michelle形容腫塊「硬得像火山一樣」，她與友人散步時，對方發現腫塊變成紫色，但她當時依然不以為意。

直到今年1月，腫塊開始出現疼痛感，她以為是暗瘡便徒手擠了腫塊。Michelle憶述指，當時甚麼都沒有擠出來，腫塊其後卻血流不止，並且持續約一個星期仍沒有改善，她開始發現所謂的暗瘡不對勁，於今年2月前往醫院求診。

醫生懷疑她患上癌症，於是替她進行活檢化驗，結果確診為基底細胞癌（carcinoma）。Michelle於上月（4月）接受手術將腫塊切除，並重建鼻瓣的皮膚，目前術後恢復狀況良好。

Michelle指出，由於罹患過皮膚癌的病人復發機率較高，所以從現在開始，自己必須每年到醫院接受檢查。另外，她亦表示希望透過自己的經歷增加大眾對這些症狀的認識，並呼籲大眾，如發現自己的皮膚出現異常，應盡快求醫。

根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

定期自我檢查有助防範皮膚癌，假若某些癦、痣或斑點突然出現，形狀、大小或顏色出現不尋常的變化，而且持續數星期仍未回復正常，宜請醫生作進一步檢查。

點擊看3類皮膚癌發病率、症狀及嚴重性：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

患者以白皮膚者居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，易受紫外光破壞；由於紫外線的破壞性會積聚，30歲或以上及長時間在烈日下工作的人士亦屬高危一族。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

點擊睇皮膚斑點5項特徵：















史泰祖表示，基底細胞癌也是最易治療的一種，且不會擴散，故致命率低，以手術﹑冷凍﹑激光或電療便可切除腫瘤 。惟有一定復發機會，以西方人為例，在完成切除手術後，5年內有一半機會復發。

他建議，市民日常出外時可塗30度的防曬產品，如陽光過猛，才塗40度或以上；亦可帶備帽子﹑雨傘等用品遮擋陽光。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣