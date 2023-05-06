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【正能量】工人整跌麵包落馬路獲途人熱心幫忙 內地男大讚：港人有素質

親子 11:37 2023/05/06

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

有內地男日前來港旅遊，他在北角街頭看到有搬運麵包的工人不小心將麵包跌落馬路，旁邊的途人熱心上前幫忙，旁邊的車輛也耐心等候，他大讚港人有素質！

港人外表冷漠，常被誤解無情，其實絕大部份的港人都很熱心，充滿濃濃的人情味！日前有內地男遊客目睹港人齊心一幕，他看到有搬運麵包的工人，在落雨潮濕的天氣下，不小心將大批麵包跌落馬路，旁邊的途人即時自動波上前幫忙，車輛亦耐心等候，他拍下並分享到網上更讚揚行為暖心，「港人有素質！」。

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該名男遊客日前在小紅書發帖，主題是「香港上分啦」，他坦言從細節中看出素質，並為港人的素質點讚。從影片可見，事發在北角電氣道，當時正下著毛毛細雨，街上濕漉漉，內地男被港人暖心一幕感動，

一個搬運麵包的工人過馬路時，有一廂麵包散落在路中間。

搬運工人連忙執起散落一地麵包時，正在旁邊等候過馬路的途人，紛紛湧上前幫忙執起麵包，沒有嫌棄骯髒，當交通燈號轉為綠色，後面被阻擋的車輛亦沒有按喇叭催促，他拍下這暖心的一幕，並大讚「港人有素質！」。

貼文一出，不少網民大讚港人有教養，「香港人特別熱心和樂於助人」、「確實是件微不足道的好事，但也不是所有人都可以做到」、「很暖心，又是下雨天」。

有網民更藉此留言澄清港人冷酷的傳言，「有時候粵語音調沒國語和普通話那麼溫柔，所以多注意香港人的行為，不要聽他們說的話可能比較好一些，期待五一（國慶）你們過嚟香港」；另有網民則擔心食物安全問題，擔心買到跌過落地下的麵包，「那些包髒了啊，希望我不要買到」。

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責任編輯︰王明芳

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