【野外步出3】「大馬楊采妮」Jessye拍拖遇暴力男　被打到耳仔失聰1個月

▲ 「大馬楊采妮」林桔欣任《野外步出3玩野加大馬》嘉賓。

方紹聰（奶仔）身兼監製及主持的J2綜藝節目《野外步出3玩野加大馬》，除有J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）任客席主持，奶仔更自肥安排大馬靚女主持節目，本周出場的分別是「嫩版林依晨」彭詡越（Xair）、「大馬楊采妮」林桔欣（Jessye），及「黎姿2.0」的羅慧峮（Evonne）。

其中Evonne是美容公司老闆，Xair和Jessye則為《聲夢傳奇2（馬來西亞）》參賽者，Xair更是冠軍人馬。同時，今季奶仔除秉承節目追尋刺激宗旨，還滲入不少溫情及深情對話元素。

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▲ 「嫩版林依晨」彭詡越

Jessye遭家暴

第4集出場的Jessye試玩瀑降，一開始便連連跣腳，更多次撞向石壁，但堅強又捱得的Jessye全程零投訴，表現令教練Teng Sir讚嘆不已。原來Jessye童年過得並不快樂︰「父母會嘈交、打交，老竇係會飲到好醉，之後返嚟會踢爛所有房門。」

她又透露寫日記時曾寫過：「好驚自己係咪會咁樣死咗 （被打死）」。Jessye續指，因童年陰影很遲才敢拍拖，可惜依然遇人不淑，她說︰「前度男友會郁手打人，一開始係好小事，好快演變成打交，試過被打到耳仔內出血，一個月聽唔到嘢。」

▲ 「大馬楊采妮」林桔欣任《野外步出3玩野加大馬》嘉賓。

Evonne珍惜眼前人

至於第5集出場的Evonne則與奶仔玩war game，穿上厚重護甲的Evonne，在場地內跑來跑去毫不錫身。而她真情對話時提到身上的「優秀」紋身，原來該紋身是為紀念摯親家人離世而紋，除想藉此鼓勵自己，也算是對離世家人的思念。

談到離世親人，看似硬淨的Evonne亦忍不住落淚，她憶述當時很幸運能趕及見對方最後一面，並感嘆地表示只要珍惜過便不留遺憾：「到依家我都冇遺憾，因為佢生前我盡咗心意對佢好。（大家）唔好愛嘅人過咗身先嚟喊，冇用㗎。」

▲ 「黎姿2.0」羅慧峮

Xair不懂何為愛情

至於Xair，則於第2集現身與奶仔齊齊挑戰攀石，身材嬌少的Xair同樣是「不鍚身」系列，而Xair拍攝當日，彭爸爸更專誠探班及為愛女打氣。

樣子甜美的Xair原來是A0，所以指自己不懂何為愛情，奶仔聞言即「金句王」上身︰「愛情如攀石，要先踏出第一步，有少少碰壁、有少少經歷先會成長，太保護自己，永遠唔知道乜嘢係愛情。」

奶仔事後受訪時，除繼續發揮「金句王」及無厘正經本色，直指自己經歷了頭兩季訓練後，已升呢「女士談判專家」：「今次要用晒第一、二集交談技巧先引到Evonne喊，令到女嘉賓喊可以抒發佢哋嘅情緒，減少鬱結。」

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