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【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗被踢爆齊睇展覽　同行Aka留言揭二人關係？

娛樂 12:45 2023/05/06

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

又一齊結伴出去玩喎！

2020年港姐季軍郭柏妍（Rosita）去年拍《下流上車族》成功入屋，更為她首次提名便勇奪「飛躍女藝員」獎項，之後劇接劇，備受公司看重。

作為A0女神的Rosita因與丁子朗在《下流上車族》演情侶而傳出戲假情真，拍完劇後又經常出相入對，惟二人未有承認戀情，堅稱是好朋友。

【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗齊齊睇騷避同框合照　丁丁頸上飾物疑似Rosita親手整

Rosita與丁子朗齊齊睇展覽  Aka留言「有意思」

最近二人又齊齊看藝術展覽，其實這張照片意外被一班朋友率先公開，丁子朗其後才在社交網出Post。

相中可見，有Super Girls的Aka（趙慧珊）、ViuTV的徐㴓喬（Asha）、「微辣」旗下藝人思男以及展覽館主理人馮榕榕等人，大家拍照都做出趣怪表情，不過同公司的Rosita和丁子朗似乎刻意未有站在一起。

圈中好友蔣祖曼､林柏希亦有留言大讚個袋很美，而同行的Aka則留言：「襯」，不知說的是熊仔，還是Rosita呢？難怪不少網民指Aka的留言「有意思」。

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多次結伴同遊 緋聞疑幻似真

其實今次並非Rosita與丁子朗一齊結伴遊玩，早前二人被指一同看Clockenflap，又見丁子朗戴上疑似由Rosita親手弄的羽毛頸飾，加上從她與與丁丁分享的片段二人完全沒有同框，未知是否特意避開合照。

而丁子朗又在看似與毫無關係的郭柏妍好姊妹鄺美璇婚禮中任司儀，加上近日二人在TVB新劇《奪命提示》中再演情侶，據知他們每次拍攝完都結伴收工，似乎兩人的感情真的「不簡單」。

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