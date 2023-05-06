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【移民英國】申請父母移民英國幫手湊孫 子女要求夾房租及伙食費

親子 13:37 2023/05/06

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父母赴英國幫手湊孫，竟然被要求夾房租及伙食費。

自從英國在2021年開放「5+1」移民計劃，容許持BNO港人移民當地，吸引不少港人移民到英國生活。移民英國難以聘請工人，有夫婦索性帶同父母前往當地協助照顧子女，衍生不少家庭矛盾。有年邁父母前往英國幫忙湊孫，竟被兒子新抱要求交租何伙食費，令老人家感到非常委屈。

有網民在facebook「香港討論區」以「申請父母移民幫手湊孫」為題發文，引述親戚跟隨子女移民英國的情況。他指親戚最近移民到英國落腳後，叫身在香港的父母過去幫忙湊孫，方便夫婦二人外出搵工，豈料發生家庭矛盾，老人家最後拒絕移民。

最近有個親戚移咗民去英國，搵到地方落腳之後叫埋佢兩老過去幫手湊孫方便佢地搵工。兩老一到埗佢嘅仔女就叫佢哋兩老每月畀返數千蚊住宿費佢哋，另外要夾返每星期買餸錢！最後老人家覺得委屈拒絕移民！移咗民嘅仔女嬲咗兩老收起晒佢地帶過去嘅儲蓄唔畀返佢地鬧咗一場大交。

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該名網民坦言「呢d事真係聞所未聞」，並指兩老非常很疼愛子女，不但幫忙結婚擺酒及支付首期給子女買樓，甚至子女移民時給予金錢上的資助，豈料子女卻要求兩老交租及支付伙食費用，

兩老由細到大好錫對仔女。結婚又幫佢哋畀晒首期又資助咗大舊錢畀佢哋移民，估唔到過到外國仔女要求佢兩老交住宿費同夾返伙食，好心酸。大家點睇？

他更補充表示不敢講的太仔細，並指兩老拒絕移民決定回港時，子女對父母講的說話更加令人心痛，

最後父母走時佢仔女對父母講嘅嘢真係令人痛心！最重要係佢父母堅好，由細到大咩嘢最好都留畀仔女，又唔虎媽，咩都順仔女意思。

大批網民加入討論，有網民指父母幫忙湊孫，即使當工人也要支付人工，更莫說要父母夾錢交租及要交伙食費用；也有網民表示親生仔不如近身錢，指為人父母也要為自己著想；也有網民指家家有本難唸的經，移民也並非想象中美好。

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責任編輯︰王明芳

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