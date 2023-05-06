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【葵芳閣兇案】由上進青年到爛賭騙徒　一文看清自殺兇手犯案之路

社會 12:36 2023/05/06

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（資料圖片）

葵芳閣兇殺案疑兇在日本畏罪自殺，翻查過去報道，疑兇中學時亦曾是「乖乖仔」，但在公開試失利後便開始四處借錢借宿，更因賭博而欠下債務。疑兇犯案之居於葵芳閣一個單位，得悉相熟鄰居較為富有，便心生歹念犯罪。

有關案件早於今年3月發生，案件曝光後，多名聲稱疑兇的同學向各大媒體透露疑兇的「成魔之路」。

有自稱疑兇中學同學的讀者透露，疑兇中學時期為人上進，成績中上，但他在DSE失手後，未能如願入讀港大，入讀香港恒生大學一年後退學。

無書可讀的疑兇後來頻頻向朋友借錢，惟成功後往往失蹤，令朋友追討無門。據悉，疑兇亦沉迷賭博，更因此欠下巨債，要家人動用醫藥費助其還債。

疑兇屢勸不改後，家人將其趕出家門。疑犯遂四處借宿，並在犯案前入住女朋友位於葵芳閣的單位。

在今年3月14日，疑兇盜用同層63歲死者的後備鎖匙進入其單位爆竊，但被中午回家的死者撞破事件，於是涉嫌用鐵筆殺害死者，及後潛逃日本，並畏罪自殺。

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記者：陳梓蔚

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