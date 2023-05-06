【播錯國歌】港協暨奧委會發文斥冰協斷章取義　強調並無高壓審犯

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冰球賽事播錯國歌事件仍未平息，冰協主席簡揚傑今日發文斥港協暨奧委會秘書長楊祖賜，在雙方會議上「不斷以一個高壓審犯一樣的態度處理此事」。港協暨奧委會今日（6日）發文回應如下：

港協暨奧委會對於冰協「高壓審犯」之失實言論表示強烈反對和不滿，重申不欲作口舌之爭， 港協稱會議內容及紀錄已全部並如實向政府當局提交。港協暨奧委會與冰協會面當天，已為事發後約三星期，會議前經多次查詢仍未獲告知的基本事實，包括是否有交收載有國歌的USB。 港協斥冰協有關言論把港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜與其輔警總監身份混為一談，將查詢扭曲為盤問，製造港協暨奧委會負面形象，令人遺憾。 當天雙方出席會議者合共７人，其中冰協領隊關女士於會後代表冰協回應傳媒提問，並形容會面氣氛「OK」。若港協暨奧委會於會上有不實陳述或「恐嚇」，冰協代表理應於會上提出反對，甚或向傳媒提出。

冰協每年接受政府公帑資助，2023/24財政年度獲批逾700萬元資助金額，簡揚傑出任冰協主席多年，作為體育總會最高決策者，絕對不是旁觀者，亦不是簡先生口中的「普遍市民」。 批評簡揚傑在３月23日前，從未就播放國歌出錯事件回答港協暨奧委會的查詢，或以其主席身份向公眾交代，而在會面後超過一個月才就會議內容作出回應。

冰協斷章取義引述３月23日會議當天對話的部份內容。 港協暨奧委會表示，當時正與冰協討論有關其企業管治，冰協提及其組隊出賽人數時有不足，需在海外物色運動員參賽，港協暨奧委會因此問及冰協派隊數目，並指出體育總會出外作賽費用由政府資助，是否可考慮更好運用資源培訓更多本地運動員作賽。



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記者：陳梓蔚