【女幼教】靚女幼教師憑「挖呀挖」爆紅 直播1天賺到10年人工秒辭職

▲ 內地一名女幼教，人靚聲甜，佢憑教唱《小小花園》的視頻爆紅，

教師工時長、壓力大，現役教師更勸籲後輩勿執教鞭！內地一名靚女幼教，早前憑一首兒歌《小小花園》爆紅，歌詞「挖呀挖呀挖」非常洗腦，更獲封為「挖呀挖老師」，在五一假期狂吸300萬粉絲。日前她首度嘗試開直播，豈料一天就賺到10年的人工，讓她秒速辭去教師一職，轉行做網紅。

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綜合內媒報道，這名靚女教師姓黃，來自湖北省武漢市的一家幼兒園。早前她教唱《小小花園》的視頻，上載到其個人抖音帳號「音樂老師花開富貴」，歌詞「在什麼樣的花園裏面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花」。該兒歌以簡單的節奏和句式，教幼稚園小朋友邊做手勢邊唱，琅琅上口。短短數天已突破億次觀看，五一假期更狂吸300萬粉絲。

人靚聲甜的黃老師，教學風格深受網民喜愛，粉絲不停遞增，其視頻也在各大社交媒體平台上被廣泛分享和轉發。影響力不遜色於一線紅星，近日在網民的鼓吹下，她終於嘗試開直播，沒想到有數以萬計的網民湧入支持在線觀看，甚至有網民不斷刷禮物、打賞她，直播一天已經成功吸金40至50萬人民幣（約50萬港元），讓她激動流淚，直呼「太高興太激動了，直播一天，收入超過我10年的工資，謝謝各位大哥！」。

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據了解，武漢幼教老師的最高月薪也只得3,000元人民幣（約3,300港元），因此有網民爆料，「挖呀挖老師」已經辭去幼教工作，簽約網紅公司，因此掀起網民正反論戰，「可惜了挖呀挖」、「純潔不值錢啊」、「唱首五音不全的歌就有幾百萬粉絲，關鍵粉絲還能變成現金，怪不得現在人人都想當網紅，都盼著別人打賞」、「熱度一過就會『涼了』」、「趁火不收割一波還等什麼時候呢。」不過也有人表示支持，「幼師的工資真的很低，辭職沒問題」、「如果我是她，我也會這麼做」、「管你們喜不喜歡，人家賺到就行了，酸葡萄。」

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責任編輯︰王明芳