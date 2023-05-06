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【法言人】張頴康村屋內部曝光　客廳寬敞兩張大梳化巨型花園放游泳池

娛樂 14:05 2023/05/06

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

間屋夠晒正！

無綫熱播中的劇集《法言人》飾演「大雄」的張頴康，憑着戇直性格令觀眾喜歡，而劇中他與蔣祖曼的感情線亦令大家看得過癮。

現實中張頴康是名副其實的「愛妻號」，與太太麥雅緻（Angie）一直恩愛如昔，更非常疼錫三名子女，而阿康和Angie不時都會在社交平台分享一家的生活點滴，更從而曝光了他們的「豪宅」。

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室內空間十足 巨型花園

阿康一家五口居住在大埔的三層村屋，裝修設計簡約，客廳放兩大張梳化和按摩椅，更有小朋友玩樂天地，再加上長飯枱依然空間十足。

而且，他們曾邀請20人到家中開派對，於客廳大合照亦沒有難度。客廳旁是開放式廚房及飯廳，更見到樓梯通往上層。

除外，他們家中還有一個巨型花園，花園可放吹氣泳池兼吹氣滑梯，又可以有空間BBQ，小朋友真的猶如置身在水上樂園一樣。

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望子女發展個人興趣

育有3個孩子的康仔，早前接受TOPick專訪表示自己從不強逼孩子品學兼優，更希望他們能培養自己興趣，萬一有意外時，不想子女眼裡只有讀書成績。

康仔被人稱「湊仔公」，平時拍戲很專心，收工便回家享受親子樂，至於子女的功課由太太教導。很怕惹上緋聞的康仔，與異性接觸皆保持距離，怕緋聞影響下一代，所以讓太太很放心。

講到如何平衡對子女的愛，康仔謂：「其實我們都很怕，所以會教導女兒要疼愛弟弟，讓他們明白追求精神滿足多於物質，希望他們日後組織家庭都能維持姐弟之間的聯繫。」絕對是名副其實的好老公和好爸爸！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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