【生痔瘡】天氣轉熱進入痔瘡發作高峰期　 醫生點名5類人士易長痔瘡

天氣炎熱原來會導致痔瘡更易發作！台灣有中醫指出，從中醫角度來看，長痔瘡的最大原因是體內燥熱，因此氣溫高、天氣熱的夏季就成為痔瘡發作的高峰期，而長痔瘡的風險亦會隨年齡增長變得越來越高。他又盤點5類容易長痔瘡的人士，當中女性因為一個原因導致風險比男性高2倍。

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台灣中醫師李俊儀於其Facebook專頁上發文，說明痔瘡的形成。他指出，痔瘡本身為直腸後段黏膜與肛門口的靜脈叢發生血管擴張而形成的腫塊，且隨著年齡增長風險越高；50歲以上的人士中，平均每4人就有3人罹患痔瘡。

他表示，痔瘡經常被忽視，因為大部分痔瘡都屬於無症狀，只會在排便出力的時候感到些許不適，因此病人往往會等到有血便、肛門疼痛、搔癢等症狀時，才發現自己長了痔瘡。

他又指出，痔瘡有3種常見型態，分別為直腸後段黏膜的「內痔」、肛門口的「外痔」，以及兩者相加的「混合痔」。內痔通常會有血便的症狀，如果越長越大就可能會掉出來，造成脫垂的症狀；而外痔則會在坐下時感到疼痛及壓迫，且通常可以用手摸到。

那麼人到底為何會長出痔瘡？李俊儀進一步解釋，由於人是直立行走的動物，身體器官受重力影響，會壓迫肛門和直腸，再加上直腸靜脈管壁較薄，容易靜脈曲張，久而久之便會形成痔瘡。

此外，便秘及暴飲暴食都會壓迫直腸，前者會導致靜脈回流受限，容易形成靜脈曲張，造成痔瘡；而後者則是因為腹壓變大，長時間壓迫直腸及肛門，從而形成痔瘡。

飲食方面，辣椒、酒、火鍋等辛辣刺激性的食物，以及肥肉、糖果、餅乾、堅果類等高熱量、高油脂的食物皆有可能令痔瘡的風險及嚴重性加劇。

他又盤點5類容易長痔瘡的高危人士：

1. 久坐不動 : 久坐會讓腹部血液流動變慢，導致臀部血液流通不順，久而久之就會形成靜脈曲張，變成痔瘡

2. 孕婦 : 由於懷孕時腹部壓力會壓迫肛門和直腸長達9-10個月，因此女性得痔瘡的比率是男性的兩倍以上。

3. 體重過重 : 體重越重的人，上半身壓迫臀部、肛門的問題就越嚴重，得痔瘡的機率就會比普通上班族更高。

4. 長時間坐廁所 : 久坐馬桶時肛門過度出力，或是坐著玩手機玩到忘神，這些都會導致肛門壓力增加，日子久了便容易形成痔瘡。

5. 暴飲暴食者 : 飯量大、習慣吃辛辣刺激食物等，都容易造成便秘，導致腹部壓力變大，長痔瘡的可能性亦隨之增加

所謂「預防勝於治療」，李俊儀提出以下5項建議預防痔瘡：

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他又補充，要改善痔瘡，除了服用中藥，亦可以每日搭配消痔中藥的坐浴或是泡澡，促進肛門血液循環，從而讓痔瘡腫塊變小。

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責任編輯：羅嘉欣