【港車北上】合資格申請者6月1日起可申請　運輸及物流局籲提防受騙

▲ 粵、港政府同意於今年6月1日上午9時開始接受合資格的香港私家車申請「港車北上」。（資料圖片）

「港車北上」6月1日起接受合資格車主申請，運輸及物流局局長林世雄在網誌向車主分享「攻略」，幫助車主申請。

林世雄指，有興趣申請人士申請前宜準備好所需文件，首次申請「港車北上」的人士應特別留意內地發出的臨時入境機動車牌（內地電子牌證）的有效期。

按內地政府資料，內地電子牌證的有效期最長不得超過一年，而這有效期必須與內地「交強險」或「等效先認」保險的有效期一致。準備申請人士應考慮往返廣東的頻率、時間，及相關保險的費用，再決定內地電子牌證的有效期長短。

同時，運輸署發出的「禁區紙」必須與內地電子牌證的有效期一致。換言之，交強險或「等效先認」保險、內地電子牌證和「禁區紙」的有效期是環環相扣的，大家選購或填報時記得留意。

申請人在申請過程中，會收到內地當局直接向申請人發出內地電子牌證，為免被不法份子有機可乘，局方提醒市民，必須透過運輸署的指定網站查詢申請情況，並經這個平台連結至內地相關網上申請平台完成所需申請手續。

局方亦提醒，粵、港兩地駕駛除了一些明顯的迥異，例如香港車右軚靠左行駛，內地是左軚靠右行駛外，大家亦有不同的路標和駕駛習慣，例如內地車可以在紅燈而安全的狀態下右轉，以及單車、行人共用路面等情況亦需要大家適應。

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記者：陳梓蔚