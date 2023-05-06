【校園欺凌】家長網上控訴兒子遭校園欺凌 被同學故意用球踢中致頸椎骨骨折

▲ 男生疑被同學欺凌導致受傷。

校園欺凌絕對零容忍。馬來西亞一名家長昨日在社交媒體發貼文，控訴兒子自小在學校被3名惡霸同學欺凌，本周三（5月3日）在上體育課時，兒子更被同學故意以球踢人，結果踢中頸項受傷，頸椎骨有骨折痕跡。家長向校方投訴，豈料學校卻指事件只是意外，令她深感不滿！

涉事的家長媽媽在個人社交網站發帖控訴兒子被欺凌，並張貼兒子受傷後在醫院接受治療的相片，短短14小時內引起激烈回響，更引起當地不少網民討論，要求正視校園欺凌的問題。

該名媽媽表示，兒子的班上有3個惡霸，從小就不停霸凌及欺負同學，包括她的兒子。 事情發生在周三早上，兒子在上體育課的時候，其中一名惡霸同學故意把球踢向她的兒子，

只是沒想到竟然射中了頸項，ct scan顯示頸椎骨有骨折痕跡，頸項肌肉脛骨嚴重受傷無法移動，肩膀高低不平，需要長久的物理治療才可能痊愈…

事情發生後，她日夜不停在醫院照顧孩子，同時也把兒子的情況發布在班上的通訊群組，讓同班的家長與老師們知道。

過了第二天，校方依然沒有任何回應及表示。我周四中午在群組裏公開向校方要求一個合理的解釋和交代，校長則回覆會調查。

她說，兒子的班主任隔日發來短訊，詢問其兒子的病房號碼，護士其後告知兒子的校長曾經到病房索要兒子的醫療報名，被護士以不可以透露病人資料為由拒絕。

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校方指是意外要求不要追究

她說，她在當天下午時分接到校長的電話，校長表示問過3名目擊的同學後，估計同學是不小心導致，希望她不要追究。

大致上說的是，他們叫了班上3個最有可能看見事情發生經過的同學問話，兩名同學說踢球的同學是不小心，而另一名回答不知道。

她向校長提出疑問，故意還是不小心肉眼如何看得出來，但校長不同意，

我回答校長說是故意還是不小心，不是肉眼看得出來。校長說如果是故意，他就會準準踢到頭或眼睛鼻子。我說如果可以用這麽準確踢法來認定是故意的話，那麽世界盃的足球先生都輸了。

媽媽最後質問學校如果有心要調查，為何不是問全班同學，只是問3位同學？

再說了，無論是故意或是不小心，已經嚴重傷人，為何家長和孩子都不出來道歉呢？做錯了就應該認錯啊，最基本的道歉呢？校方不能對學生做些什麽，因為是不小心的。所以我就必須忍聲吞氣？當作沒一回事嗎？對方傷了我的孩子，為何基本的一句道歉或關心都沒有呢？這樣對嗎？”

她最後表示，自己很想為孩子做些什麽，可是能力真的有限，也不知道該怎麽做？「好無助......好傷心......」

馬來西亞當地傳媒跟進事件，馬來西亞教育部副部長林慧英接受傳媒訪問事表示，她已指示檳州教育局提呈報告。

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責任編輯︰王明芳