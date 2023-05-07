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【藝術天賦】差班男生被老師發掘藝術天賦 功課簿畫滿卡通漫畫有才華

親子 17:10 2023/05/07

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小六男生入讀最差班，卻被老師發掘藝術天賦，功課簿畫滿卡通漫畫。

讀書唔叻，唔代表係差學生，天生我才必有用！馬來西亞一名六年級男生，學業成績一般，被學校安排入讀最差的一班，但男童的老師卻發現他具有藝術天賦，男童在功課簿上畫滿許多創意漫畫，其中多啦A夢更配有文字說明，十足看漫畫，老師對他的畫作讚歎不已！

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男童的老師Haiqal Iskandar在網上上載帖文，他將一名六年級學生的畫作公開，並大讚學生擁有藝術和創意天賦，可以將他自己喜歡的卡通漫畫完整地畫出來，讓他印象深刻。

他的學業成績可能普通，在最後一堂課，看看他的才華…有才華和有創意的藝術家……他可以畫出他最喜歡的卡通， 對他印象深刻…

根據老師上傳的照片，可以看到男童在功課簿上畫滿具有漫畫風的卡通人物，例如；多啦A夢及植物大戰殭屍的角色，也有動物、海洋生物和各國國旗，畫風非常可愛且純熟，完全不像小學生的畫作。

看過此貼文的網民，紛紛留言，並讚揚這名孩子擁有難得的藝術和創意天賦，「即使學業成績一般，但卻不影響未來。」，更有網民認為，每個孩子都有各自的優點，本就不應該以學業或班級來衡量。

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責任編輯︰王明芳

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