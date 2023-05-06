【前列腺癌】尿頻每隔1至2個小時需上廁所 打工仔患前列腺癌中期影響精囊

▲ 本港前列腺癌患者的中位數為71歲。

前列腺屬於生殖器官一部分，睾丸製造精子，加上前列腺製造營養液，兩者混和成為精液，精液會藏於前列腺後方的精囊位置。

本港前列腺癌患者的中位數為71歲，但無論哪個年紀，都有男士因為前列腺有異而諱疾忌醫，此舉有機會影響了治療黃金期。

為何癌症在身體肆虐？臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，形成癌症，環境因素佔大部分，包括進食過量紅肉和脂肪，缺乏纖維；另外是缺乏運動、中央肥胖等，都可增患前列腺癌的風險；約低於一成患者，與可遺傳性的致癌基因BRCA1或BRCA2變異有關連。

根據本港最新2020年的數字，前列腺癌患者的中位數為71歲，梁醫生見過最年輕的患者為50歲，發現時已擴散至骨的情況，因此他呼籲男士切勿掉以輕心。

「男士們覺得下體有些不適，託辭說是工作忙碌所致，自以為沒大礙不理會，而不肯就醫。尤其是前列腺癌位置關係，初時與前列腺肥大的徵狀如有尿急、尿頻、屙夜尿相似，認為個個男人都如是而輕視。」梁醫生說。

前列腺癌篩查工具 - PSA

醫生會了解當事人的排尿狀況，再配合身體檢查。前列腺特異抗原（PSA）是一個前列腺癌重要的檢查方法，因PSA這種蛋白質基本上僅得前列腺細胞分泌出來，可作為前列腺癌的篩查工具，梁醫生建議50歲以上尤其有下尿道阻塞徵狀，應作PSA檢驗，若水平偏高（正常PSA值為4）或需作進一步跟進。

「PSA偏高者會進一步做一個組織檢查來確診前列腺癌，做法是經直腸超聲波或會陰超聲波，直接抽取前列腺組織。」其他檢查尚包括尿流速檢查觀察徵狀、電腦掃描或磁力共振或正電子電腦掃描、骨掃描都是常用的檢查方法。檢查安全性高，而且多在門診進行，毋須入院，對病人來說十分方便。

治療方面，早期前列腺癌，病灶在前列腺內，治療方案着重風險評估，會考慮3方面：PSA數值、參考腫瘤惡性度的格里森指數（Gleason Score），以及癌症期數和腫瘤影響範圍。「然後再分病人是低風險、中風險及高風險。低風險的定義是PSA數值較低在10以下，是發現得早的一、二期癌症，惡性度在6分或以下，這類病人如年紀大，可採取積極觀察，意思是評估當事人未來5年至10年擴散風險都不高，讓病人帶瘤生存，以定期驗血及監察PSA走勢。有需要不排除會做抽針，了解癌細胞有否變惡。」

治療多面睇

至於低風險的年輕前列腺癌患者，則建議作根治性治療，包括手術切除或電療，手術切除最先進是以機械臂輔助的內窺鏡把整個前列腺切除，再將陰莖和尿道駁上膀胱。此手術沿用至今已臻成熟，有機會出現的併發症包括駁口位收窄、早期時出現失禁及不舉的性功能障礙。

控制勃起功能的神經綫在前列腺兩側，若病人只在一邊前列腺發病，目前技術容許保留另一邊神經綫，減少性功能障礙的後遺症。

電療是透過高能量X光殺死癌細胞，梁醫生引述《新英倫醫學期刊》刊登一大型研究，比較手術切除與化療前列腺癌病人在15年後的變化，整體的治癒率和存活率，結果是兩者相若。「所以選擇哪種治療方案，是視乎病人適合哪一種。如病人重視性生活，可考慮電療；也有病人擔心電療後影響所致的慢性腸炎或慢性膀胱炎，則或考慮接受手術。事實上電療後出現慢性腸炎或慢性膀胱炎機會不高，約為3%至4%。」

中風險及高風險患者不建議觀察，可做切除手術或電療，再加上兩至三年賀爾蒙療法作輔助，加強控制效果，減低復發風險。

晚期病人有多種治療方案

藥物治療多用在晚期前列腺癌病人身上，晚期的定義是一開始已有擴散，常見擴散部位是骨、淋巴甚至肝臟和肺。「過往這類病人多是睾丸切除，現時已有針藥皮下注射代替睾丸切除手術，而效果相若。病人多選擇針藥皮下注射控制睾丸酮的男性賀爾蒙，惟在最新研究顯示，以上做法並不足夠，建議加入其他方法包括化療、電療以及新式口服賀爾蒙藥物，多管齊下，增強治療前列腺癌效果。」

如果前列腺癌患者長遠未能負擔藥費，有一些資助計劃可以申請，針對擴散性晚期前列腺癌，有慈善團體NGO的藥物封頂計劃，透過送藥方式，讓病人預計大約的藥物費用，病人可向主診醫生查詢。

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個案分享

個案一：65歲男士，文職，半年前出現尿頻情況，每隔一至兩小時便需上洗手間。進行PSA指數甚高，抽針化驗組織證實罹患前列腺癌中期，更影響了精囊，隨即接受了根治性的電療，配合輔助的賀爾蒙治療，治療歷時7至8周，順利完成。距今3年，定期檢查未見有復發情況。

個案二：60多歲男士，起初是背痛求醫，PSA指數高達300幾（正常為4），確診前列腺癌，並有骨轉移屬晚期。他選擇打賀爾蒙針及新的靶向性賀爾蒙藥，服藥兩、三個月後，PSA大大下降至極低水平，骨痛也明顯紓緩。參加了藥物封頂計劃已服藥兩年，病情控制甚好，也如常上班。

責任編輯：周美好