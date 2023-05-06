【頭痛問題】頭痛炸裂但躺平休息會好轉 醫生：顱內低壓症可保守治療

▲ 顱內低壓症是指顱內壓低於正常，血管和神經於是出現不適應症狀，繼而產生頭痛。

頭痛可說是老生常談的症狀，成因多不勝數，既可以是睡眠不足或壓力過大引起的輕微頭痛，也可能是腦內生有腫瘤，導致顱內壓力上升而產生疼痛。不少人可能以為頭痛都與顱內壓高，但其實顱內的壓力過低都可以是頭痛的肇因，稱為顱內低壓症（Intracranial Hypotension）。

顱內低壓症是指顱內壓低於正常，血管和神經於是出現不適應症狀，繼而產生頭痛。這種頭痛有一個特徵，就是當患者站立及活動一段時間後，頭痛便會發作，猶如想爆炸裂開一樣，痛楚更常集中在頭頂或頭兩側位置，並可能伴隨耳鳴。但只要患者躺平休息，頭痛就立即紓緩甚至消失。

一般來說，顱內低壓症很多時都是由創傷而起，例如是頭、頸或腰部扭傷，令脊髓硬膜破損而「漏水」，即俗稱腦水的脊髓液滲出。由於這類傷口通常也很細小，故此腦水的滲漏不會如水喉般傾瀉流走，而是逐少漏出到附近的軟組織。但持續滲漏始終令腦水有所減少，於是形成顱內壓力偏低，而破損的脊髓硬膜附近會有拉扯感，身體也有向下墜的感覺。

但為何躺平就可令頭痛減退？原因是身體站立或坐起時，受水向低流的物理現象影響，腦水會更容易經由傷口漏出，誘發頭痛及不適，而當身體躺平後，滲漏情況減弱，症狀也隨之消退。

對於有這類特徵的頭痛患者，醫生都會安排病人進行適當的檢查，例如磁力共振掃描可以見到硬膜影像顯著增強，加上脊髓造影（Myelogram）能確定是否有滲漏及滲漏的位置，配合臨床症狀脗合便可確診。

至於治療的方法可視乎情況而決定，患者可以先接受簡單的保守治療，就是臥床休息數星期，期間除了上廁所及洗澡等必要起居活動外，其餘時間也要維持躺平狀態，希望破損的硬膜能自我修復，腦水不再滲漏便可不藥而癒。

不過，假如保守治療無效，患者便要考慮接受微創的硬膜外血液貼片手術處理。這手術相對簡單，醫生抽取病人的血液及處理後，以穿刺注射到脊髓硬膜外腔，從而刺激身體產生修復性發炎及黏連，幫助修補破孔令腦水不再滲漏，通常只需一次或兩次治療，成功率可達八成。

當然，我還是奉勸大家平日多加留神，避免受傷自然毋須做手術了！

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