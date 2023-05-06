【法言人】黃嘉雯低胸短裙騷美腿　不覺只有性感珍惜演戲機會【多圖】

▲ 黃嘉雯有樣有身材！

TVB熱播中劇集《法言人》昨晚（5月5日）一集提到孫詠桐（林熹瞳飾）被控運毒案開審，馬國明為協助詠桐脫罪，曾考慮收買證人作假口供，但最後因為林夏薇一句話「有我守護你」而臨崖勒馬。

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短裙上陣

但張頴康作為孫詠桐的辯護律師，失去了有力的證人，在苦尋方法打贏官司之際，馬國明突然成功說服黃嘉雯上庭作供。

劇中黃嘉雯演孫詠桐好友Holly，她出庭時穿上低胸上衣加短裙再配上長靴，騷出一雙美腿，養眼度爆燈，難怪被網民大讚她相當索！

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不覺只有性感

作為2019年香港小姐冠軍的黃嘉雯（Carmaney）有樣有身材，去年在《下流上車族》獲林敏驄點名演出，劇中她又不時大晒身材，令其人氣急升。而且，她亦經常在社交網分享靚相，每次都令網民瘋狂讚好。

雖然不少劇集中Carmaney都被冠以性感形象，但她受訪時曾表示性感從來不是negative，可以展現女性的美，而且她不覺得自己只有性感。「只要角色造型需要有這樣的衣著，我都ok。每個角色都是設計出來，只要make sense就可以了。」

▲ 她認為性感從來不是negative。

熱愛演戲

自大學一直做模特兒的Carmaney，之後參選過不少選美比賽，原來她一直都想做演員。「我中學時有參加舞台劇，未入行前，有跟過蝦頭（楊詩敏）學演戲，但很短時間；也有跟過外面的老師上過十多堂的演戲班。而參選港姐後，公司也有安排一個月的精讀班。」

故她入行後有機會參與不同劇集包括《下流上車族》、《法言人》、《廉政狙擊》等，對Carmaney而言很珍惜每個機會。

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