【尖子透視】獲185間大學取錄獲7850萬獎學金 16歲天才男生最終選擇出爐

▲ Dennis獲185間大學取錄。

尖子當然多學校爭,美國1名16歲天才男高中生報讀200間大學,獲185間大學取錄,獎學金累計逾1,000萬美元(約7,800萬港元),更打破世界紀錄。他經過深思熟慮後,決定入讀位於美國紐約的Cornell University計算機科技系。

綜合外媒報道,現年16歲的高三學生Dennis Barnes,僅用短短2年的時間就完成了高中的學業,GPA接近滿分的4.98,哈佛大學跟史丹佛大學錄取要求是4.2。她自去年8月起,向全國200間大學及學院提出申請,最後收到185間學校的取錄通知書。

他直指「取錄通知書塞爆我的郵箱,還有數百份獎學金」,各校共提供超過100萬美元(約7,850萬港元)的獎學金並打破健力士世界紀錄,該紀錄原先由一位拉斐特高中的畢業生保持,他在2019年獲得870萬美元(約6,800萬港元)獎學金。

Dennis過去兩年既在高中讀書,也在新奧爾良南方大學(Southern University of New Orleans)修讀課程取學分。他就讀的新奧爾良國際高中(International High School of New Orleans)表示,校長Adierah Berger讚揚他是一位勤奮的學生,樂意在學業上幫助同學。

擬大學讀雙學位

至於為何在185間大學中選擇了Cornell University,Dennis指原因很簡單,自己想讀一間提供優質教育令自己走向成功的學校,而康奈爾大學則是長春藤聯盟中工程系最優秀的大學。

此外,由於學校位於美國紐約,對於常年生活在新奧爾良的他是個新體驗,

我愛我的城市,但我確實想冒險出去體驗新事物,看看我以前從未見過的新事物。

當被問及他希望從大學經歷中得到什麼時,他希望結識新朋友並獲得對世界的理解和不同的看法,

讓我的眼睛睜開,我周圍的人改變我的看法變得更好。

康奈爾大學則發出聲明,恭賀Dennis及其他獲取錄的學生,歡迎這批未來領袖來入讀。

責任編輯︰王明芳