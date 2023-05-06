【尖子透視】獲185間大學取錄獲7850萬獎學金 16歲天才男生最終選擇出爐

▲ Dennis獲185間大學取錄。

尖子當然多學校爭，美國1名16歲天才男高中生報讀200間大學，獲185間大學取錄，獎學金累計逾1,000萬美元（約7,800萬港元），更打破世界紀錄。他經過深思熟慮後，決定入讀位於美國紐約的Cornell University計算機科技系。

綜合外媒報道，現年16歲的高三學生Dennis Barnes，僅用短短2年的時間就完成了高中的學業，GPA接近滿分的4.98，哈佛大學跟史丹佛大學錄取要求是4.2。她自去年8月起，向全國200間大學及學院提出申請，最後收到185間學校的取錄通知書。

他直指「取錄通知書塞爆我的郵箱，還有數百份獎學金」，各校共提供超過100萬美元（約7,850萬港元）的獎學金並打破健力士世界紀錄，該紀錄原先由一位拉斐特高中的畢業生保持，他在2019年獲得870萬美元（約6，800萬港元）獎學金。

Dennis過去兩年既在高中讀書，也在新奧爾良南方大學（Southern University of New Orleans）修讀課程取學分。他就讀的新奧爾良國際高中（International High School of New Orleans）表示，校長Adierah Berger讚揚他是一位勤奮的學生，樂意在學業上幫助同學。

擬大學讀雙學位

至於為何在185間大學中選擇了Cornell University，Dennis指原因很簡單，自己想讀一間提供優質教育令自己走向成功的學校，而康奈爾大學則是長春藤聯盟中工程系最優秀的大學。

此外，由於學校位於美國紐約，對於常年生活在新奧爾良的他是個新體驗，

我愛我的城市，但我確實想冒險出去體驗新事物，看看我以前從未見過的新事物。

當被問及他希望從大學經歷中得到什麼時，他希望結識新朋友並獲得對世界的理解和不同的看法，

讓我的眼睛睜開，我周圍的人改變我的看法變得更好。

康奈爾大學則發出聲明，恭賀Dennis及其他獲取錄的學生，歡迎這批未來領袖來入讀。

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責任編輯︰王明芳