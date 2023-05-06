  • 29°C
香港時間 : 2023506日 (週六) 16:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍工】漁護署34k請行政助理　非公務員大學畢業可申請

社會 16:26 2023/05/06

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（資料圖片）

漁農自然護理署正招聘非公務員行政助理，月薪可達34,390元。

行政助理主要負責：

  • 處理一般通訊和查詢
  • 執行秘書職務，例如整理檔案和撰寫會議記錄
  • 為招標、租約、宣傳和教育計劃擬備文件，並協助執行相關工作
  • 協助訂立內部程序，例如值勤／放假記錄的規管、交回評核報告的規管，採購查核等
  • 執行上司指派的其他職務 

獲聘申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任，申請人必須：

  • 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷
  • 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3 級或以上成績，或具備同等成績
  • 具備最少三年行政經驗，以在政府部門／公共機構工作的經驗為佳
  • 熟悉電腦軟件應用，包括MS Word(中文和英文)、PowerPoint及Excel。申請人如具備良好的溝通技巧(包括普通話)和人際技巧，會獲優先考慮。

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。申請書填妥後，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的查詢地址。請在信封上註明所申請職位的名稱。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【筍工】政府請訓練主任起薪6萬有約滿酬金　學士學歷4年工作經驗可申請【附入職條件】
16:48 2023/03/18
【筍工】政府請訓練主任起薪6萬有約滿酬金　學士學歷4年工作經驗可申請【附入職條件】
【有筍工】ICAC請廉政主任高達$10萬月薪　大專生暑期實習逾$2萬津貼
13:57 2023/03/22
【有筍工】ICAC請廉政主任高達$10萬月薪　大專生暑期實習逾$2萬津貼
【政府筍工？】「一帶一路」專員又請人　月薪近28萬有6大職責
18:03 2023/04/11
【政府筍工？】「一帶一路」專員又請人　月薪近28萬有6大職責

你可能感興趣

【筍工】政府請訓練主任起薪6萬有約滿酬金　學士學歷4年工作經驗可申請【附入職條件】
16:48 2023/03/18
【筍工】政府請訓練主任起薪6萬有約滿酬金　學士學歷4年工作經驗可申請【附入職條件】
【有筍工】ICAC請廉政主任高達$10萬月薪　大專生暑期實習逾$2萬津貼
13:57 2023/03/22
【有筍工】ICAC請廉政主任高達$10萬月薪　大專生暑期實習逾$2萬津貼
【政府筍工？】「一帶一路」專員又請人　月薪近28萬有6大職責
18:03 2023/04/11
【政府筍工？】「一帶一路」專員又請人　月薪近28萬有6大職責
漁護署 中學 溝通技巧 勞工處 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【醫療事故】17歲少年墮樓緊急送醫　4醫院互相推搪拒收終命喪救護車上
12:10 2023/05/05
【醫療事故】17歲少年墮樓緊急送醫　4醫院互相推搪拒收終命喪救護車上
【道德綁架】地鐵車廂喝逼男子讓座被拒　孕婦發難︰我就這態度看你讓不讓
11:38 2023/05/04
【道德綁架】地鐵車廂喝逼男子讓座被拒　孕婦發難︰我就這態度看你讓不讓