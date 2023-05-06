【筍工】漁護署34k請行政助理　非公務員大學畢業可申請

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漁農自然護理署正招聘非公務員行政助理，月薪可達34,390元。

行政助理主要負責：

處理一般通訊和查詢

執行秘書職務，例如整理檔案和撰寫會議記錄

為招標、租約、宣傳和教育計劃擬備文件，並協助執行相關工作

協助訂立內部程序，例如值勤／放假記錄的規管、交回評核報告的規管，採購查核等

執行上司指派的其他職務

獲聘申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任，申請人必須：

持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3 級或以上成績，或具備同等成績

具備最少三年行政經驗，以在政府部門／公共機構工作的經驗為佳

熟悉電腦軟件應用，包括MS Word(中文和英文)、PowerPoint及Excel。申請人如具備良好的溝通技巧(包括普通話)和人際技巧，會獲優先考慮。

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。申請書填妥後，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的查詢地址。請在信封上註明所申請職位的名稱。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。

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記者：陳梓蔚