【護士殺人】荷蘭護士自爆殺20名新冠病人　聲稱「不想再看到他們受苦」

過去幾年疫情反覆，全世界的醫護人員都努力抗疫，不放棄任何一個生命。荷蘭一名護士自爆於疫情高峰期間至少殺害20位確診新冠肺炎的病人，並聲稱自己這麼做是因為「不想再看到他們受苦」。

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綜合外媒報道，荷蘭30歲胸腔科護士Theodoor V上月（4月）於一間精神科診所接受治療時，曾數次向診所職員表示自己在威廉明娜醫院（Wilhelmina Hospital）殺害了至少20名新冠肺炎患者。由於事態嚴重，故診所經過內部討論並尋求法律意見後，決定打破精神治療的保密義務通報此事。Theodoor於三周前在自己的寓所被拘捕。

負責此案的檢察官表示，Theodoor涉嫌於2020年3月至2022年5月期間，在沒有任何醫生指示的情況下私自對他認為「已到極限、正處於痛苦中」的病人進行「療程」。檢方目前正與專家調查醫療紀錄，以確認死者人數是否與Theodoor的陳述相符。另外，威廉明娜醫院亦在當地時間4月20日的聲明中證實Theodoor已被辭退，並表示院方會積極配合調查。

Theodoor目前被判在監獄拘留30天。有受害者家屬的代表律師指出，他們因為家人死因不明而正在遭受巨大的折磨，雖然希望檢方能夠仔細調查案件，但同時亦希望真相能早日浮現。另外亦有受害者家屬向媒體披露，指實際受害人數達24人。

一名威廉明娜醫院的職員代表透露，這個消息像炸彈一樣引爆每個人的情緒，「你可以看到職員之間流露許多不同感受」，但與此同時也能感受到職員們「必須繼續走下去」的信念。

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責任編輯：羅嘉欣