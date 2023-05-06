【NEWS新聞女王】佘詩曼展現新聞女王氣場 　「暗鬥」馬國明有戲味

▲ 好期待快啲有得睇！

視后佘詩曼、馬國明、高海寧以及李施嬅等人正在忙於拍攝無綫新劇《NEWS新聞女王》，該劇第一批劇照今日（5月6日）在網上推出，雖然全都是黑白照，感覺更有味道。

而且劇照更配上「新聞戰場不在肇事現場，而在錄影廠，只要踏到對方的底線，每個士兵都可以變皇后。───《新聞女王》的字句，令萬眾期待。

【News新聞女王】佘詩曼主演新劇有麻煩？ TVB求借公屋單位致租客被舉報

阿佘盡展霸氣 與馬國明有戲味

其中，作為新聞女王的阿佘一張側身照，盡展女王氣場，而阿佘更表示：「我文慧心所在的新聞電視部，黃金時段的女主播只能是我！」果然霸氣十足！

阿佘與馬國明說話的劇照眼神有戲，淡淡滲出「暗鬥」之味道，據知劇中二人是「死對頭」明争暗鬥，相信擦出不少火花。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

高海寧最佳狀態見人

至於李施嬅則有一張拿着相機的照片，而高海寧因戲中飾演人見人愛的女神主播，戲服都相對較貼身，為了演好這個角色，高海寧於拍攝前還努力Keep Fit「迎戰」多套細碼衫，以最佳狀態見人。

另外，演阿佘徒弟的何依婷則坐在主播台上舉V拍照，相信她的角色都不會那麼簡單。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：何依婷專訪