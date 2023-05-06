【獎門人】曾志偉花師奶造型亮相　陳法蓉誤啜金剛嚇到瘋狂尖叫

▲ 陳法容宣傳《一舞傾城》任《獎門人I Love媽媽感謝祭》嘉賓。

為預祝5.14母親節，TVB明晚（5月7日）播《獎門人I Love媽媽感謝祭》，這集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛及徐文浩任主持，5人抵死地以不同的經典「母親」造型亮相，當中以獎門人的花師奶最吸睛。

嘉賓陣容方面，有「一舞傾城」隊的陳法容、蔡潔、文凱玲、傅嘉莉、陳星妤及莊鍶敏，以及「愛‧回家」隊的滕麗名、呂慧儀、姚瑩瑩、趙希洛、沈可欣及何芷姍。

▲ 獎門人扮花師奶。

明晚焦點繼續是久別回歸的金剛，除了在「開心無敵啜乒乓」中獲優待輪流啜勻「一舞傾城」6美女，在「開心無敵開口中」中又獲獎門人「厚待」加入遊戲大隊，更「精神分裂」一時成為「搶手貨」、一時又淪為眾人發洩對象慘被蹧躓，被忌廉洗禮的金剛更以半鹹淡廣東話笑說：「禾添唔倒哇」，配以一副「忌廉相」，喜感十足。

瘋狂與爛玩程度與金剛有得揮的非呂慧儀莫屬，當呂慧儀「開口中」後，即遭四面八方而來的忌廉瘋狂攻擊，獲獎門人笑指「人緣好」。

之後，呂慧儀與金剛上演「掟忌廉版激戰」，喪跑至觀眾席之餘再玩到離開錄影廠。「人緣好」的呂慧儀，在「開心無敵過過過」中則遭「好勝阿滕」喪質意粉，結果慘變鼓起泡腮的「花臉金魚」，難得她仍樂在其中。

▲ 玩掟忌廉玩到跑上觀眾席。

金剛遭陳法蓉滕麗名嫌棄

至於肉緊代表則首選陳法蓉及趙希洛，當中尤以陳法蓉（Monica）最誇張。理應見慣風浪的Monica，傳紫菜時表現甚為緊張，為爭勝數度捧著文凱玲面蛋喪啜。

到在「表演賽」部分，Monica與「好勝阿滕」齊齊被欽點與金剛啜紫菜，二人輪流做出嫌棄表情，Monica更因誤啜金剛嚇至連環尖叫。

之後在「過過過」環節，獲安排玩「神秘箱」的Monica，見到箱中的大鱔嚇至花容失色，最後要「出貓」搵蔡潔幫拖。

同樣負責挑戰「神秘箱」的趙希洛，則獲安排捉田雞，明顯受驚過度的希洛，出盡「九牛二虎之力」捉田雞，全程喪嗌之餘，更嚇到不斷「跳舞」，畫面爆笑。

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