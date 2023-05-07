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【針灸意外】男子自行針灸斷針3個月懶理　3cm斷針刺入心臟險死

健康 11:00 2023/05/07

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吳先生照X光後，發現遺留的3cm針頭已經進入心臟內部。（「極目新聞」圖片）

自行針灸很危險！山東青島一名36歲男子因為高血壓出現頭痛及頭暈等症狀，自行在家針灸緩解，結果不慎將針刺入心臟，用力拔針時更導致針頭斷裂留在體內。延誤就醫3個月後，直至近日因為胸痛不止被送到醫院搶救，所幸最後成功取出針頭，撿回一命。

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綜合內媒報道，吳先生（化名）本身有10多年的高血壓病史，太太鄭女士指他沒有接受正規治療，喜歡自己在家鑽研中醫療法，還會根據書籍學習針灸，把自己當作「白老鼠」實驗效果。

事發當日，吳先生為了緩解頭痛及頭暈的症狀，將10厘米的針插入靠近心臟的膈俞穴，感覺心臟不舒服後又立即將針取出。不料由於用力過猛，只取出大約7厘米，仍有3厘米在體內遺留。他當時並未在意，也沒有向家人提起事件。

直至5月1日，他因為胸部出現劇烈疼痛及呼吸困難的症狀，前往當地的醫院進行靜脈注射，止痛效果並不明顯。吳先生之後再進行相關檢查，才發現他已有大量的心包積液，當地醫院為他進行了心包穿刺引出血性液體。

吳先生其後再接受X光檢查，發現遺留的針頭已經進入心臟內部，造成心臟破裂傷，並伴有心包大量積血、心包填塞、高血壓3級（極高危），需立即進行手術。

醫療團隊為吳先生緊急進行了異物取出及二尖瓣成形、心臟修補術，成功將3厘米的針頭取出，救回一命。吳先生目前脫離生命危險，但仍在深切治療部（ICU）觀察中。

負責手術的醫生常青表示，心臟破裂傷是心臟外科中極為兇險的的急診。當心臟本身有病時，針刺造成損傷的可能性將大為增加。心臟肥大或心包積液可使刺道變短，同時在體表投影面積增大，從而導致可能造成損傷的穴位數目增加。他又指自行在家針灸危險度極大，如果未經專業培訓，不應擅自操作，否則會有生命危險。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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