【立夏湯水】踏入立夏胃口差口乾身熱 中醫推介3款夏天清熱消暑湯水
保健美顏 18:10 2023/05/06
踏入立夏，天氣漸漸變得酷熱。人體也容易出現暑熱，症狀報告身熱、眼花、口乾、小便差，胃口差等。要夏日養生，最好進食清熱湯水，並多選吃適量淮山、蓮子、紅蘿蔔、馬蹄、羅漢果、無花果、雪耳等食物。
要解除暑熱，可選擇煲以下清熱湯水飲用：
1. 益氣化濕飲
材料：太子參3錢、茯苓5錢、扁豆衣3錢、南棗2枚
製法：材料加上8-10飯碗清水，水滾後改用文火煮約40分鐘。
功效：益氣健脾、理痰滲濕
適合：成年人
2. 雙黃西施湯
材料：老黃瓜約斤半、黃豆両半、南北杏8錢、生薑1両、白米1小撮、西施骨約大半斤
製法：材料加上8-10飯碗清水，煲約2小時，加鹽調味飲用。
功效：清熱解暑、健脾袪濕
適合：任何人士包括小朋友
3. 清潤素湯
材料：鮮粟米2條、馬蹄肉5枚、紅蘿蔔半條、雪耳2枚、猴頭菇1隻、羅漢果1/5個
製法：材料加上適量清水，煲約個半小時，加鹽調味飲用。
功效：健脾益胃、清熱除煩
適合：任何人士包括小朋友
資料提供：中醫師朱國棟
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