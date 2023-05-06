【兩性關係】銀行界劉華出軌10女存15.8G性愛片 太太法庭公開情慾對話獲賠56萬

▲ 「銀行界劉華」出軌10女，被前妻意外搜出15.8G性愛片，於是大義滅親提告獲勝索償56萬。(非當事人)

做人唔好睇表面，即使表面是君子的大好先生，私底下又可能有另一面。台灣有「銀行界劉德華」之稱的銀行高層，同事都稱讚他是「高富帥」，於2020年被許姓妻子發現電腦存有他與10位女子的性愛影片，容量高達15.8GB，影片拍攝時間更橫跨兩人結婚前後。

太太氣得決定離婚更大義滅親提告，先後向前夫、「小三」和「小四」索償，案件提堂後，許女在庭上大爆前夫和情婦的情慾對話，法院一審再審，最終判定3人要對原告許女賠償225萬新台幣（約56.25萬港元）。

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綜合台灣傳媒報道，許姓女子告上法庭的林姓丈夫是銀行副總裁，外型帥氣，堪稱「高富帥」，在銀行界頗有名氣，有「銀行界劉德華」之稱。許女是英文家庭教師，容貌秀麗又嬌小，她於2014年因去銀行處理投資事務時，結識當時在銀行擔任主管、大自己7歲的林姓丈夫，於2016年結婚，婚後育有1子，但在2022年4月離婚。

2019年7月，許女發現前夫袋內有旅館牙刷，懷疑對方有外遇，林男繼而簽下協議書，承諾：

日後若與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動，本人（林男）同意支付原告100萬新台幣（約25萬港元）之精神慰撫金。

電腦藏15.8GB性愛片

翌年4月28日，許女使用前夫的電腦為兒子購買口罩和報稅時，赫見丈夫和10名女子的性愛影片，更驚見自己是女主角之一，她被偷拍私密部位的影像，性愛影片的資料夾更以女子名字命名，容量高達15.8GB。

許女認出其中2名女子是林姓女分行長和許姓女網友，經計算後，前夫和林姓「小三」從2016年5月20日至2020年1月31日間至少性交42次，和許姓「小四」在2016年間發生2次關係。

庭上爆露骨情慾對話

2020年6月，許女向媒體「爆料」，直指前夫同時劈3女，同時並告上法庭。在民事索償方面，許女向前夫、林姓小三和許姓小四索償2,210萬新台幣（紉552.5萬港元），並在庭上大爆前夫和小三的情慾對話。

身為分行行長的林姓小三稱與林男由2015年開始交往，直到2016年7月林男與許女舉辦婚宴，她才知林男已婚，但因工作上仍須經常見面，情感上「難以斷開」，才會有不當交往。

而許姓女網友小四則表示，2013年和林男透過「愛情公寓」交友網站認識，當時林男狀態顯示為「單身」，因此她才回應對方，雙方其實互動不多，僅是處於曖昧關係，更不知道林男於2016年結婚，她不是故意侵害許女的配偶權。

前妻獲勝訴

台北地方法院認為林男與林女破壞許女的幸福，加上林男曾簽下協議書，許女求償有據。北院判林男應賠償許姓前妻100萬元新台幣（約25萬元）、林女賠償30萬元新台幣（約7.5萬元），而許姓女網友則不用賠。

但許女不滿賠償太低而決定上訴，高等法院改判林男應再額外賠償30萬新台幣（約7.5萬元），小三應再支付50萬新台幣（約12.5萬港元），小四亦要賠償30萬新台幣（約7.5萬元）。

雙方經多番訴訟後，許女最終獲得225萬元新台幣（約56.25萬港元）賠償。

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責任編輯︰王明芳