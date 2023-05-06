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【販運毒品】海關機場檢獲31公斤大麻花　市值共約600萬元

社會 19:11 2023/05/06

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（政府新聞處圖片）

香港海關昨日（5日）在香港國際機場檢獲約31公斤懷疑大麻花，估計市值共約600萬元。

海關昨日透過風險評估，在機場查驗一批從加拿大抵港並報稱載有牛仔褲的空運貨物。經檢查後，海關人員於12個紙箱中，發現其中10個紙箱藏有懷疑大麻花。

跟進調查後，海關人員同日在粉嶺進行監控遞送行動，拘捕一名23歲懷疑涉案男子。該名男子已被控以一項販運危險藥物罪名，將於5月8日在粉嶺裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》（《條例》），大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物，除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。

海關會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。

販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：陳梓蔚

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