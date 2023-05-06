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【結束大流行】政府：參考世衞最新防疫意見 　適時調整餘下防疫措施

社會 23:49 2023/05/06

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

疫情3年後，世衞宣布解除新冠疫情緊急事態。（資料圖片）

衞生組織宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，不過目前本港仍然維持預防及疾病控制條例的公共衞生緊急事態。

政府發言人表示，將參考世衞對疫情的最新意見，評估本地情況和風險及病毒變異情況，檢視疫情防控應變級別，並相應調整餘下與疫情相關的措施及安排，會適時作出公布。

政府引起世衞指出，即使新冠疫情作為突發公共衞生事件的階段完結，但大流行持續。本港感染個案近日持續上升，政府會繼續密切監察新冠病毒病變異情況及風險，重點保護高危群組，留意世衞的最新評估。我們亦呼籲仍未完成接種首三劑疫苗的市民，及未按專家建議接種加強劑的高風險人士，應盡快安排接種以保護自己及家人。

政府稱，三年的抗疫之路，一直以科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神應對新冠病毒。亦持續檢討成效，不斷地改進應對病毒的各個環節。政府感謝市民及社會各界三年來支持和配合各項抗疫措施，並會繼續密切監察新冠病毒病及其他傳染病的最新情況，致力保障市民健康。 

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