【洪欣離婚】張丹峰疑與畢瀅繼續來往　傳負心漢陪「小三」懶理女兒生病

▲ 洪欣、張丹峰離婚原因曝光？

洪欣在本月1日突然宣布離婚，與年輕10年的張丹峰結束14年婚姻。二人的離婚原因令外界好奇，因為張丹峰屢傳「偷食」前經理人畢瀅，而畢瀅更曾被爆於男方酒店房內單獨相處達7小時，女方最終辭去經理人之職。

洪欣、張丹峰的婚變消息成為熱話，有內地傳媒報導指出二人離婚的導火線。

【洪欣離婚】張丹峰婚變後首度現身社交網 網民：有點太囂張了

離婚與畢瀅有關？

有內地傳媒報導，張丹峰疑似在「五一」長假期時只顧陪伴畢瀅， 洪欣需獨自照顧家庭。

有指洪欣、張丹峰的女兒張晞彤在「五一」長假期時生病，張丹峰又剛巧不在家中，並懶理女兒的病況。

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洪欣「分」前與好友聚會

在上月底， 洪欣帶同兒子張鎬濂一同與好友聚會，即是洪欣在微博公布離婚之前，該輯相片在昨日（5月6日）於小紅書曝光。

在相片中，洪欣與好友並肩而坐、輕輕微笑，而張鎬濂則在相中後排。未知當時的洪欣是否受婚變影響心情呢？

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張丹峰屢傳「偷食」

事因在2019年初，張丹峰已被爆密會經理人畢瀅，疑似小三畢瀅還被指在微博向洪欣挑釁，張丹峰否認其事。

及至2019年4月，媒體翻出張丹峰、畢瀅在酒店共處的視頻，二人共處7小時之餘，畢瀅更穿著睡袍於酒店房出出入入。

洪欣未有就事件公開回應，更刪去微博上大量與張丹峰的合照，當時只是留下畢瀅與他們遊迪士尼的相片。

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