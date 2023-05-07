  • 30°C
香港時間 : 2023507日 (週日) 11:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洪欣離婚】張丹峰疑與畢瀅繼續來往　傳負心漢陪「小三」懶理女兒生病

娛樂 10:54 2023/05/07

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

洪欣、張丹峰離婚原因曝光？

洪欣在本月1日突然宣布離婚，與年輕10年的張丹峰結束14年婚姻。二人的離婚原因令外界好奇，因為張丹峰屢傳「偷食」前經理人畢瀅，而畢瀅更曾被爆於男方酒店房內單獨相處達7小時，女方最終辭去經理人之職。 

洪欣、張丹峰的婚變消息成為熱話，有內地傳媒報導指出二人離婚的導火線。

【洪欣離婚】張丹峰婚變後首度現身社交網　網民：有點太囂張了 

離婚與畢瀅有關？ 

有內地傳媒報導，張丹峰疑似在「五一」長假期時只顧陪伴畢瀅， 洪欣需獨自照顧家庭。 

有指洪欣、張丹峰的女兒張晞彤在「五一」長假期時生病，張丹峰又剛巧不在家中，並懶理女兒的病況。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

洪欣「分」前與好友聚會 

在上月底， 洪欣帶同兒子張鎬濂一同與好友聚會，即是洪欣在微博公布離婚之前，該輯相片在昨日（5月6日）於小紅書曝光。

在相片中，洪欣與好友並肩而坐、輕輕微笑，而張鎬濂則在相中後排。未知當時的洪欣是否受婚變影響心情呢？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

張丹峰屢傳「偷食」

事因在2019年初，張丹峰已被爆密會經理人畢瀅，疑似小三畢瀅還被指在微博向洪欣挑釁，張丹峰否認其事。

及至2019年4月，媒體翻出張丹峰、畢瀅在酒店共處的視頻，二人共處7小時之餘，畢瀅更穿著睡袍於酒店房出出入入。

洪欣未有就事件公開回應，更刪去微博上大量與張丹峰的合照，當時只是留下畢瀅與他們遊迪士尼的相片。

最新影片推介：何依婷專訪 

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
10:28 2023/05/01
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
【洪欣離婚】張丹峰與經理人曾鬧偷食疑雲　畢瀅高調回應：別拿離婚開玩笑
11:32 2023/05/01
【洪欣離婚】張丹峰與經理人曾鬧偷食疑雲　畢瀅高調回應：別拿離婚開玩笑
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
12:21 2023/05/01
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
【洪欣離婚】兒子張鎬濂出身Band1英中　讀上海戲劇學院做繼父師弟
13:45 2023/05/02
【洪欣離婚】兒子張鎬濂出身Band1英中　讀上海戲劇學院做繼父師弟
【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？　「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點
09:50 2023/05/04
【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？　「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點
【洪欣離婚】張丹峰婚變後首度現身社交網　網民：有點太囂張了
13:18 2023/05/05
【洪欣離婚】張丹峰婚變後首度現身社交網　網民：有點太囂張了

你可能感興趣

【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
10:28 2023/05/01
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
【洪欣離婚】張丹峰與經理人曾鬧偷食疑雲　畢瀅高調回應：別拿離婚開玩笑
11:32 2023/05/01
【洪欣離婚】張丹峰與經理人曾鬧偷食疑雲　畢瀅高調回應：別拿離婚開玩笑
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
12:21 2023/05/01
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
娛樂人物職業 娛樂行業 洪欣 張丹峰 離婚

最高瀏覽

【兩性關係】銀行界劉華出軌10女存15.8G性愛片 太太法庭公開情慾對話獲賠56萬
18:36 2023/05/06
【兩性關係】銀行界劉華出軌10女存15.8G性愛片 太太法庭公開情慾對話獲賠56萬
【女幼教】靚女幼教師憑「挖呀挖」爆紅 直播1天賺到10年人工秒辭職
13:27 2023/05/06
【女幼教】靚女幼教師憑「挖呀挖」爆紅 直播1天賺到10年人工秒辭職
【葵芳閣兇案】疑兇潛逃日本後自殺身亡　留遺書表明畏罪
10:14 2023/05/06
【葵芳閣兇案】疑兇潛逃日本後自殺身亡　留遺書表明畏罪