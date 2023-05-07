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【親民發哥】「大帽山連姐」回歸茶水亭舊舖　獲發哥親攝靚相：我好幸福啊！

親子 11:03 2023/05/07

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

大帽山連姐獲發哥親攝靚相。

「大帽山連姐」在扶輪公園停車場旁的大帽山郊野公園經營茶水亭28年，深受山友、跑友歡迎，3年前連姐投標落敗被迫搬遷，直至今年成功中標，4月1日回歸舊舖，當日更獲很多熱心山友幫忙。而周潤發亦是其中一位跟連姐非常老友的山友，近日發哥不但跟連姐自拍，更親自揸機影靚相留念。

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在大帽山經營了28年的「大帽山連姐茶水亭」，原本位於扶輪公園停車場旁邊，被視為大帽山標誌，惟3年前連姐投標落敗，要搬到約250米路程外的大帽山郊野公園遊容中心茶水亭，位置相對偏僻。

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直至上個月，連姐終成功中標搬回舊舖，當日獲很多熱心山友幫忙搬遷。熱愛行山的周潤發發哥跟連姐非常老友，多年來兩人不時自拍，昨日發哥除了跟連姐拍了selfie，更親自揸機為對方影靚相留念。相中連姐戴著跟發哥同款的太陽眼鏡，連姐更表示，「我好幸福啊！」

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責任編輯︰王明芳

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