【減肥謬誤】麵食比米飯更易致肥　男性肥胖率增近3成女性易有肚腩

▲ 最新研究：吃麵增男性肥胖率近3成 多1成人更易有肚腩。

減肥時吃麵以爲比較輕盈，但其實有可能更易致肥。有最新研究指出，以麵食為主的男性，肥胖增加近3成，女性則增加1成人容易形成肚腩。

最新影片：

研究來自中國西安交通大學，團隊針對中國10萬人口的飲食結構，與健康和肥胖的關係進行研究，參與者均來自中國西北地區，包括陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆5個省份，年齡介乎35到74歲。最終發現，以麵食為主的男性，肥胖和腹部肥胖風險分別增加25.7%和11.4%；女性腹部肥胖則增加10.2%。

吃飯反而有助減脂

研究還指出，若改變飲食模式，以吃米飯代替吃麵，可降低男性肥胖和女性腹部肥胖的風險。不過，研究並未解釋爲何吃麵比吃飯更易致肥，外界猜測或許與熱量有關。

增患心血管疾病及糖尿病風險

TOPick過往曾翻查市面上的即食麵營養標籤，發現部分品牌即食麵，可含有高達13種添加劑。而大部分即食麵卡路里高達400至500卡，有部分甚至接近700卡，隨時超過3碗白飯熱量。

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾受訪表示，常添加於即食麵中的添加劑包括俗稱「味精」的E621，部分對「味精」較敏感人士食用過量含增味劑的食品後，會有頭痛、手腳麻痺的感覺、肌肉無力發紅等。此外，常進食含有增味劑的食物有機會令人培養重口味的飲食習慣，以致偏的濃味或加工食品，增加患心血管疾病及糖尿病的風險。以下是Gloria分享的兩大秘訣，助即食麵可食得較健康：

宜選非油炸麵底

經高溫處理過的油炸澱粉質類食物，包括即食麵、西多士等，經油炸後易產生致癌物丙烯酰胺，常食用會增加患上癌症的風險。另外，油炸過的麵底會有較多反式脂肪，增加患心血管疾病的風險。想食得健康，Gloria建議可選非油炸麵底，如即食米粉。

調味料減半

即食麵也是高鈉食品，鹽分絕大部分來自於調味料或醬料包，Gloria建議烹煮時將附送的調味料減半。另外，她指每餐應攝取少於2茶匙油，建議選擇醬料包較少油的即食麵。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣