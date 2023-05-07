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【虐兒案】不滿6周大兒哭鬧妨礙與女友親熱　23歲狠父踢翻BB車致男嬰頭部受創

親子 10:36 2023/05/07

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23歲狠父踢翻BB車。（iStock圖片）

新加坡發生一宗令人髮指的虐兒案，一對年輕父母推嬰兒車到住宅大廈的樓梯間，疑不滿僅6周大BB哭鬧，23歲父親竟一腳把BB車踢翻，導致BB墮地撞頭。

據新加坡媒體報道，事發於2022年11月15日晚，一名23歲年輕父親與女友推著BB車到女友住所樓下，BB車上有只有6周大的兒子。男子一時性起，打算與女友在8樓樓梯間發生關係，然而中途兒子突然哭鬧，女友即推開他，打算照顧兒子。

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男子不滿被壞了「性致」，狠狠地將BB車踢倒，導致男嬰滾出車身，頭部受創。女友見兒子墮地，即叫男友冷靜，並提醒這是兩人的兒子。然而，男子見BB受傷不但不幫忙，還把BB車和剛買的奶粉從8樓丟下去，留下女友和BB一走了之。

女友事後到樓下取回嬰兒車，她見兒子頭上有紅印，便帶他到醫院接受治療，幸無大礙。

男子事後被捕，近日被判囚13個月9周，由於他在假釋期間犯罪，因此需多坐牢一周。法官指，嬰兒車與地板有40cm距離，被告兒子案發時只有6周大，滾出BB車頭部受創，被告行為可造成嚴重後果。

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責任編輯︰王明芳

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