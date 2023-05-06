《十大中文金曲》完整得獎名單　MC張天賦撃敗人氣王姜濤成大贏家

▲ MC張天賦

《十大中文金曲》頒獎音樂會於今晚（5月6日）舉行，可是多位得獎歌手都沒出席頒獎禮，當中人氣男團MIRROR全員缺席。而在今屆頒獎禮當中，MC張天賦連奪最優秀流行歌手大獎、全球華人至尊金曲獎兩個大獎，撃敗人氣王姜濤成為大贏家。

頒獎禮共頒發12組獎項，完整得獎名單如下：

最優秀流行歌手大獎

男歌手︰張天賦

女歌手︰鄭欣宜



優秀流行歌手大獎（排名不分先後）

炎明熹、李幸倪、柳應廷、王灝兒、張天賦、泳兒、姜濤、馮允謙、衛蘭、鄭欣宜

十大中文金曲獎（排名不分先後）

《葉落冰川》泳兒

《報復式浪漫》馮允謙

《人啊人》陳奕迅

《Dum Dum》李幸倪

《飛鳥俠》布志綸

《好想約你》炎明熹

《留一天與你喘息》陳卓賢

《Glitterfalls》鄭欣宜

《We All Are》MIRROR

《老派約會之必要》張天賦

最佳樂隊/組合獎

金獎︰MIRROR

銀獎︰Supper Moment

銅獎︰石山街



CASH最佳創作歌手獎

金獎︰馮允謙

銀獎︰洪嘉豪

銅獎︰陳明憙



最佳進步獎

金獎︰洪嘉豪

銀獎︰石山街

銅獎︰安俊豪



最有前途男新人獎

金獎︰魏浚笙

銀獎︰李駿傑

銅獎︰陳宗澤

優異獎︰吳啟洋、黃明德、余宗遙（排名不分先後）

最有前途女新人獎

金獎︰雲浩影

銀獎︰張蔓莎

銅獎︰蘇麗珊

優異獎︰鍾柔美、Lolly Talk、張天穎（排名不分先後）

最佳中文唱片獎

男歌手︰周杰倫《最偉大的作品》

女歌手︰泳兒《Dark Light Of The Soul》

全球華人至尊金曲獎

《老派約會之必要》張天賦

優秀流行華語歌曲獎

《為你寫下這首情歌》五月天

廣播九十五周年金曲榮譽大獎

顧嘉煇

