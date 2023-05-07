【播錯國歌】楊潤雄：支持港協暨奧委會調查　將就未跟從指引懲處冰協

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（曾耀輝攝）

今年2月底冰球賽事播錯國歌，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，事件嚴重傷害國家尊嚴，亦是影響全港市民的一件大事。港協暨奧委會有必要進行調查，盡快找出整個事件的真相，防止同樣事件再次發生。當局絕對支持他們這樣做，香港冰球協會亦有責任全力配合調查，解釋事情發生的經過。

香港冰球協會沒有完全跟從指引採取足夠的措施，確保主辦機構正確播放國歌，是一個明顯的事實，他們在提交的報告中，自己也承認這一點。而今年4月在羅馬尼亞舉行的另外一場世界女子冰球錦標賽上，香港冰球協會嚴格跟從指引，成功防止主辦機構錯誤地播放國歌，引證了冰球協會在國際賽事方面，是可以跟足指引避免錯誤播放國歌的事件發生。

當局會要求港協暨奧委會就香港冰球協會未能跟從指引作出合適的懲處，之後，這次錯誤播放國歌事件亦應該告一段落。

我們要珍惜能夠以中國香港的名義參加國際賽事的特殊地位，盡我們的責任確保國歌得到應有的尊重。這是我們、港協暨奧委會、每一個體育總會、教練、領隊和每一個運動員應有之責。政府會繼續支持運動員訓練和參加國際賽事，希望他們能為國家和香港爭光。

另一個港協暨奧委會調查報告提出的重點，就是香港冰球協會內的管治問題。政府每一年投入巨大資源推廣體育運動，並透過體育總會，資助運動員訓練和參加賽事，以及在社會推廣相關運動。體育總會是使用公帑，肩負重任，他們的良好管治是必要條件。缺乏良好管治，只會浪費運動員的努力、窒礙相關運動的推廣。

楊潤雄強調，港協暨奧委會有責任監督屬會的管治問題，政府亦必須確保所有公帑運用得宜，會要求港協暨奧委會盡快與香港冰球協會一同處理協會的管治問題，就每一項發現的問題詳細討論、找出及落實改善方案，並盡快向政府提交報告。各方面應以冰球運動和運動員的利益作為大前提，同心合力，共同努力，解決問題。

今日楊潤雄會出發去海南，參加由國家文旅部、海南省人民政府舉辦的「藝海流金」文化及旅遊活動，將帶領香港代表團與內地和澳門文化旅遊界代表交流，互相學習。

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責任編輯：陳麗娜