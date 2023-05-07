【一舞傾城】TVB出動9大女演員撼《造星V》　陳法蓉演媽媽生陳星妤造型百變

▲ TVB劇集《一舞傾城》將於5月15日起播出。

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，將於5月15日起播出，與ViuTV的《全民造星V》同日、同時段首播，掀起「囡囡」鬥「囝囝」的情況！

集合不同年齡層女演員

《一舞傾城》以80、90年代盛極一時的舞廳作背景，故事圍繞當中最火紅的夜總會萬國城發生，一班來自不同年齡和階層的女生於萬國城相遇成為好姊妹，眾人一同經歷了人生的高高低低，從中培養出深厚姊妹情。

《一舞傾城》的萬國城雲集9大不同年齡層的女演員，包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、文凱玲、陳星妤、鄺潔楹、莊鍶敏、莊思明和傅嘉莉。

▲ 《一舞傾城》

陳法蓉再拍TVB劇

陳法蓉飾演的沙律是「高貴皇牌媽媽生」，對屬下「囡囡」有情有義，當好姊妹遇到困難時，沙律永遠當仁不讓第一時間衝出來擋！

現年56歲的陳法蓉保養得宜，她在劇中以多套Bling Bling晚裝現身，身材Fit到漏，今次亦是她相隔6年再拍無綫劇呢！

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陳星妤造型百變

陳星妤飾演的KK是「萬國城最後一個處女」，年輕貌美的KK最大賣點是仍是處子之身，首日開工已打破營業紀錄，是萬國城的新進炸子雞。首次演出重戲份角色的星妤，劇中除了不乏破格演出，還會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等，相當搶焦。

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萬國城美女各有特色

姚子羚飾演的Michelle是警花，她為查案混入萬國城做見習媽媽生，劇中的子羚將再度大顯好身手，更有一個打幾個的動作場口。

而蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。

鄺潔楹飾演的細細粒和文凱玲飾演的Money，前者古靈精怪愛做戲欺騙男人，後者則是爛賭過氣女神，但兩人同屬義氣仔女。

至於屬於萬國城29組的「毒舌大家姐」魚旦媽（莊鍶敏飾）、「黑帶傻大姐」巴巴拉（莊思明飾）和「冷艷心機女」Paula（傅嘉莉飾），經常和沙律帶領的38組搞對抗，最愛撩是鬥非！

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