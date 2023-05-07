【公益企業】學員參觀煤氣廠　煤氣公司設5千津貼鼓勵員工成友師

▲ 煤氣公司安排學員及友師參觀大埔煤氣廠的各項設施，了解煤氣的生產過程。（煤氣公司提供）

為響應香港特區政府支援基層家庭學生的「共創明『Teen』計劃」，香港中華煤氣有限公司於5月6日舉辦「煤氣綠色之旅」，邀請學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，了解香港歷史最悠久的公用事業機構，包括智慧能源發展，以及最新的氫能設施。

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為鼓勵更多員工參與，公司向每位參加該計劃成為友師的同事發放額外5千元津貼，讓他們帶領學員參與更多不同活動及體驗，開闊眼界，助其建立更清晰的生涯規劃方向。煤氣公司共有31位同事擔任該計劃的友師。

除同事親身參與計劃，煤氣公司亦舉辦「煤氣綠色之旅」，旅程包括到訪煤氣公司總部，認識煤氣公司如何為本港提供低排放、僅佔整體碳排放1%的潔淨能源，以及其在環境、社會及管治（ESG）的策略和各項舉措。

透過參觀總部內的「煤氣創新館」，學員了解由公司員工研發的原創設備和技術，刺激學員的創新意念；而「未來能源館」則展示了煤氣公司作為一家植根本港的能源企業，在內地和香港管理超過600個涵蓋智慧能源、新能源、水務、廢物環保處理等項目而帶來的發展機遇。

煤氣公司亦安排學員及友師到訪鮮有對外開放的大埔煤氣廠，實地介紹燃氣的生產過程，並講解安全高效的氫能供應方案。

友師和學員亦透過解難遊戲及虛擬實境（VR）遊戲，扮演特別工作小隊，協助客戶解難，從而提高對氣體安全及工程的認識。

就讀中三的陳同學表示，煤氣綠色之旅讓我全面了解煤氣的生產過程，當中利用科技使煤氣供應更安全及便捷。旅程亦讓我知道未來能源的發展趨勢，發展可再生能源更環保及高效率。透過虛擬實境等遊戲活動，明白職安健的重要性，是一次很好的體驗。

友師丁小姐表示這次活動讓學員及她都均獲得了更多關於煤氣的知識，知道煤氣生產過程中加入了不少環保元素。活動很具趣味性及互動性，學員表現積極，踴躍舉手回答問題。另外，活動亦提升學員對科學、數學的興趣，對於她未來的生涯規劃有正面影響。

煤氣公司常務董事黃維義表示：煤氣公司的工作正是「共創明天」—攜手社會各界的力量，共同創造一個能夠世代享用清潔能源的明天，發展氫能、光伏等可再生能源，朝Go Green 目標進發。是次「煤氣綠色之旅」希望可以引發學員對能源工程、公共服務產生興趣，啟蒙對環保、低碳、ESG等話題的探究，一起傳承綠色能源、推動可持續發展的明天。

煤氣公司先後舉辦兩次「煤氣綠色之旅」，反應熱烈，並將於7月舉辦最後一次，期待啟發更多年輕人，共同創造更美好的明天。

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責任編輯：陳麗娜