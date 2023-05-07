【誤食毒藥】男大生誤食老鼠藥中毒命危　45歲女友自爆爭吵後果汁中落藥：原是我要喝

▲ 男大生誤食老鼠藥中毒命危！45歲女友自爆爭吵後果汁中落藥：原是我要喝。

台灣日前發生一名澳洲大學交換生誤食老鼠藥中毒命危事件，原以爲是他在夜市小吃中不慎誤食，但經調查發現隱情！

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綜合台灣媒體報道，24歲的Alex Shorey原就讀澳洲昆士蘭大學，今學年在台灣當交換生，日前他疑似在吃夜市小吃時，誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），導致呼吸困難、器官衰竭，一度命危。

台北地檢署在本月3日搜查Alex40多歲的台籍女友人住處，在查扣的相關證物中，查獲被Alex喝下的老鼠藥。4日，檢方以「被告身分」偵訊女友，她透露，自己與Alex吵架後，因爲太生氣而冲泡了老鼠藥打算自己喝下，沒想到卻被男方喝下。不過，女友的説法遭檢警質疑真實性，她目前被限制出境及出海，配合進一步調查說詞真偽。

此外，一度命危的Alex情況獲好轉後，轉至普通病房，現已搭乘醫療專機返回澳洲。警方未來亦不排除在Alex身體狀況恢復理想後，透過遠距訊問方式比對他與女友的說詞，釐清老鼠藥究竟是誤飲、知情但自願喝下，或不知情下遭女方刻意下藥。

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責任編輯：羅嘉欣