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【公路繳費】運輸署：「易通行」實施首日暢順　有議員使用後大讚

社會 12:22 2023/05/07

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青沙管制區。（運輸署圖片）

本港青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）今（7日）晨5時起，實施「易通行」不停車繳費服務。運輸署表示，「易通行」運作大致暢順。截止早上10時，有6,178輛車通過青沙管制區，當中有1,048輛車未能偵查到車輛貼，相信未有申請「易通行」。

運輸署署長羅淑佩表示，部分使用者認為「易通行」方便，呼籲車主盡快申請。她又指，有少部分司機仍未習慣新政策，在圍上黑布的收費亭減慢車速，等待收費。

立法會議員江玉歡表示，下午特意駕車到尖山隧道視察運作情況，並在車貼上「易通行」標貼，以用家身份感受「是否真的易通行」。她表示，現場車輛不用停車繳款，較以往順暢。當時雖然下著大雨，但有很多隧道職員在場維持秩序，監察現場情況，又大讚「易通行」個手機應用程式表現不俗，「過完隧道立刻有收費顯示，抵讚」。

有網民指，易通行可以令流量有所上升及更順暢，對整體交通有幫助，但擔心明日上下班時間，因駕駛者不熟識，容易出現突發情況如突然煞車等。

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記者：陳麗娜

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