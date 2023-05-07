【千億女友】郭嘉文打扮貼地孖林凱恩自拍　傳慳妹Karmen與李澤楷情已逝

▲ 郭嘉文近照曝光！

傳與「小小超」李澤楷已分手的「千億女友」郭嘉文（Karmen），其一舉一動也備受關注。Karmen的同屆港姐林凱恩（Iris）為好閨蜜，Iris的社交網也不時分享二人的合照，也令Karman的近況曝光！

【千億女友】郭嘉文赴泰過熱辣辣聖誕 傳與李澤楷已分手Karmen更容光煥發

打扮貼地

Iris在IG分享近照並寫道：「在你喜歡的人那裏，去熱愛生活；在不喜歡你的人那裏，去看清世界，就這麼簡單。🌷🌸🎀#真正的假期是心有開花的感覺♥️」，帖文中的焦點要數到她與Karmen的合照！

事關兩張合照中展現二人的青春可愛之外，更展現出Karmen的一身貼地打扮！Karmen穿綠色露腰T恤、喇叭牛仔褲配波鞋，並手挽售價13000元的Celine入門款AVA Bag，與街頭上的一般女生無異。

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自爆愛用淘寶

Karmen曾於個人IG開Live教打扮貼士時，不諱言愛淘寶，更被發現所用的小手袋，價值只人民幣119元。她用的美容產品亦只是百多元，由頭至腳的打扮都十分大眾化！

Karmen與李澤楷現身馬場活動時，所拿的也非10幾萬的名牌包包，而是價錢較大眾化的Kate Spade手袋。

▲ Karmen曾在IG開直播分享打扮心得。

15年港姐季軍

Karmen於2015年參加由TVB舉辦的《香港小姐競選》，奪得季軍及最佳首飾演繹獎。

她於當選後簽約TVB，獲得拍劇及主持機會，成為首位未卸任便有劇出街的港姐，亦為《東張西望》內的其中一位東張女神。

她於2017年選擇離巢，結束兩年在TVB的工作。

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