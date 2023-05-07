【斷食善終】8旬病母求「你要幫我解脫」　醫生女兒陪斷食善終：愛的極致是放手

▲ 女兒認為，愛的極致是放手。

當生命到了盡頭，要如何做才算是善終？台灣一名復健科資深醫生畢柳鶯，出書訴說了自己陪伴媽媽，選擇用21日斷食善終的心路歷程，她表示親耳聽到母親說「當我不值得活了，你要幫助我解脫」。

行醫超過40年的畢柳鶯，在去年出書訴說自己陪伴媽媽選擇「斷食善終」的心路歷程，她表示，媽媽患有小腦萎縮症病史，83歲時惡化到日常生活完全無法自理、不會翻身、進食易哽喉的地步，媽媽親口告知，自己不要為活而活，希望畢柳鶯能助她解脫。

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據臨床研究，一個人停止灌輸任何營養、滴水未進，平均7至10日就會死亡，最多亦不超過14日。在2020年2月中旬，當時65歲的畢柳鶯從台中前往台北娘家，準備陪媽媽做最後一程。

畢柳鶯沒有照顧過臨終病人的經驗，因此她在出發前請教了安寧緩和病房的同事，例如皮膚可能會更加乾燥，必要時擦乳液；臨終時病人非常敏感，環境不要有太大刺激，照護動作要溫和；聽覺最慢消失，可以輕握其手在耳邊輕聲說話，道謝、道愛、道別等。

▲ 她認為，愛的極致是放手。（facebook圖片）

漸進式斷食

畢柳鶯認為，預約了善終的時間，讓家人有心理準備，可以慢慢調適，並體會母親時日無多，都盡量陪伴。媽媽先從一日三餐減到兩餐，過了1、2天後又減為日食一餐。畢媽媽亦告別兒孫，

你們就當我出遠門旅行去了。

母親最終用斷食方式得到善終，畢柳鶯紀錄了媽媽往生前21日起居生活、漸進式斷食程序和身體變化，寫成著作《斷食善終——送母遠行，學習面對死亡的生命課題》。她表示，她雖感不捨，但心中覺得安心，認為愛的極致是放手。她最欣慰的是媽媽在最後的日子，子女們都能尊重其意願，學習如何平靜而認真的面對死亡。

▲ 畢柳鶯醫生出書講述陪母親斷食善終的經歷。（facebook圖片）

畢柳鶯亦提及，她早在2014年便讀了中村仁一醫生著作《大往生：最新進的醫療技術無法帶給你最幸福的終點》，當中提及將死之人應該愈安詳地走愈好，到醫院做任何措施都是增加病人痛苦，延長死亡過程，特別當病人全身器官失去功能，即使吊針也只會讓病人全身浮腫不舒服，「病人不是沒有吃而死，而是快要死吸收不了，所以才不吃的。」

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責任編輯︰王明芳