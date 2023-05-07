【感受父愛】父陪赴考場應試訴心事　DSE考生因一句話超感動：忍唔住淚水

▲ 有DSE考生因父親一句話感動爆喊。（經濟日報資料圖片）

DSE文憑試已開考數星期，有考生因這場考試與父親的關係變得更親密，爸爸送事主到考場時，更說了一句話令他感動得幾乎在考試期間爆喊。

有應屆DSE考生在IG「名校Secrets」投稿，他表示本身跟爸爸關係不錯，而媽媽因在他童年時離家出走數年，導致關係疏遠，而且媽媽的教育方式是傳統華人家長，經常責罵令他感到壓力，相反爸爸則比較開明。

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事主應考DSE選修科當日，爸爸主動提出送他到考場，途中事主講起年幼時他近視，媽媽卻不讓他配眼鏡，稱會「戴壞隻眼」，直至上中學讀科學科，才知媽媽的說話沒有科學根據，但配眼鏡時已高度近視。

不過，爸爸卻表示，不想事主罵媽媽，事主不忿反駁，為何爸爸卻要罵他，爸爸好言相勸，

我唔係鬧你，我只係想你以後有事即刻同我講。

當時事主突然覺得想哭，但在街上不想喊得太明顯，考完第一份卷後，收卷時回想這件事又開始想哭，一直強忍淚水直至完成第二份考卷，「我唔想邊喊邊考咁樣成為全場焦點」。回家後，事主終於忍不住爆喊，他坦言自己都不明為何會想哭，哭過後也不知自己發生甚麼事，

如果可以嘅話我想直接去面對呢件事，想問下大家會唔會有類似嘅經驗，或者覺得嗰句說話會令自己有乜嘢感覺？

帖文引來不少網民熱論，有網民認為，平日事主可能一直覺得沒有人支持認同，而爸爸簡單一句回應令他有支撐，又直言想喊就喊，事主沒有任何問題，「估計你平日努力做好，會想有人依賴下」、「你有個爸爸會教你關心你，比起一切都更重要」、「珍惜同爸爸嘅感情，希望以後有咩事，大大小小嘅都可以有商有量」。

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責任編輯︰王明芳