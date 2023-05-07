【器官捐贈】29名器官受贈者出戰世界移植運動會　奪39獎排第13

▲ 29名香港移植運動員參加第24屆世界移植運動會，共奪得44面獎牌（林宇翔攝）

器官衰竭的病人不但可藉著器官捐贈重獲新生，更可不斷鍛鍊身體，成為運動健將。香港移植協會今日（7日）舉辦第24屆世界移植運動會-香港移植健兒祝捷大會並表示，今屆有29名香港移植運動員出賽，共奪得39項獎牌，平均每名移植運動員有1.5面獎牌。協會指比賽成績令人鼓舞，希望可讓大眾更明白「器官捐贈」的重要性。

第24屆世界器官移植運動會於上月在澳洲珀斯舉行，共有45個國家參加，總參加人數為1500人。香港隊共有29名移植運動員，連同醫護、義工及家屬共51人前往澳洲，29位移植運動員來自心、肺、肝、腎及骨髓移植康復者，並參加田徑、羽毛球、乒乓球、保齡球及法式滾球等8種運動。香港移植運動員共取得39面獎牌，包括8金、18銀及13銅，在45個國家中排行第13，其中包括5項雙打，即共有44面獎牌，平均每個移植運動員奪得1.5面獎牌。

香港移植運動協會主席黃炎華表示，今屆移植運動員表現優秀，即使由召集到出賽只有大半年時間，運動員亦非常努力認真地鍛鍊，他們不單希望能在比賽中贏得獎牌，同時亦希望透過運動強身健體，保護得來不易的健康。黃炎華又指，各位運動員的積極表現，證明協會的工作是有意義，讓市民大眾可以更明白「器官捐贈」的重要性，讓大家可以更支持「器官捐贈」。

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現年61歲的移植運動員葉婉華初次出賽便獲得草地滾球金牌、法式滾球銀牌及飛鏢銅牌的佳績，她分享時表示，她在54歲時患上急性白血病，需要緊急化療，並安排骨髓移植，等待了2年後終於在香港骨髓庫找到合適的捐贈者，進行骨髓移植。葉婉華表示，發病前從不做運動，發病後才深感健康的重要性，移植後下定決心積極從零開始做運動。她又指，生命的Take-two得來不易，必須活得充實、精彩及健康。

第7次參加世界移植運動會的陳國坪表示，20多歲時發現蛋白尿，4年後演變為末期腎衰竭需要洗腎，再3年後有幸換腎，移植手術至今已經32年，是今次香港隊移植念年期最長的康復者。陳國坪多年來積極參加世界移植運動會，他於今屆世界移植運動會上亦參加羽毛球項目，奪得1銀1銅獎牌，他表示，十分感恩這32年「賺回來」的日子，會盡力做好每件事。

談及香港器官捐贈人數時，香港移植運動協會創會會長周嘉歡表示，平均100萬人中只有5人為器官捐贈者，坦言與全世界相比，香港器官捐贈率「好差」，她以美國及西班牙為例，100萬人中有40人登記器官捐贈，足足是香港的8倍，香港於疫情期間的器官捐贈率更不理想。周嘉歡指，市民不願登記器官捐贈的主因是保留「全屍」觀念，其次為死者未曾向家屬表達器官捐贈的意願，以致家屬難以做出決定。周嘉歡又指，醫管局目前與内地溝通，推動中港器官互用機制，可改善香港多年來器官捐贈率低微的情況。

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記者：李芷玲