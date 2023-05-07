【開心香港】本港天氣回穩 沙田美食市集恢復開放 社會 16:05 2023/05/07 分享： 分享： 熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 ▲ 上周末於灣仔會展舉行的美食市集。（資料圖片） 本港今日（7日）惡劣天氣下，民政事務一度暫停開放在沙田公園舉行的「開心香港」美食市集，其後在下午4時指，由於天文台已取消黃色暴雨警告信號，市集現已重新開放。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：陳麗娜 相關文章 【周未好去處】D2 Place周末舉行法國市集 嘗法國美饌佳釀設花藝莊園打卡位 12:32 2023/05/05 【周未好去處】D2 Place周末舉行法國市集 嘗法國美饌佳釀設花藝莊園打卡位 【周末好去處】白沙灣遊艇會周末辦開放日 免費試玩獨木舟、直立板、小艇 10:00 2023/05/06 【周末好去處】白沙灣遊艇會周末辦開放日 免費試玩獨木舟、直立板、小艇 【播錯國歌】楊潤雄：支持港協暨奧委會調查 將就未跟從指引懲處冰協 今日 11:08 【播錯國歌】楊潤雄：支持港協暨奧委會調查 將就未跟從指引懲處冰協 你可能感興趣 【周未好去處】D2 Place周末舉行法國市集 嘗法國美饌佳釀設花藝莊園打卡位 12:32 2023/05/05 【周未好去處】D2 Place周末舉行法國市集 嘗法國美饌佳釀設花藝莊園打卡位 【周末好去處】白沙灣遊艇會周末辦開放日 免費試玩獨木舟、直立板、小艇 10:00 2023/05/06 【周末好去處】白沙灣遊艇會周末辦開放日 免費試玩獨木舟、直立板、小艇 【播錯國歌】楊潤雄：支持港協暨奧委會調查 將就未跟從指引懲處冰協 今日 11:08 【播錯國歌】楊潤雄：支持港協暨奧委會調查 將就未跟從指引懲處冰協 文娛藝術 公園 沙田公園 美食 天氣 沙田 市集 香港 美食市集 遊行集會