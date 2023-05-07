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【開心香港】本港持續狂風暴雨　沙田美食市集暫停開放

社會 14:38 2023/05/07

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

上周末於灣仔會展舉行的美食市集。（資料圖片）

惡劣天氣下，民政事務表示，今日（7日）在沙田公園舉行的「開心香港」美食市集暫停開放，呼籲公眾人士暫停前往。

當局視乎天氣情況，美食市集會在情況許可下重新開放。

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責任編輯：陳麗娜

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