【家長教育】「家長資訊科技交流日」免費教家長以AI為子女作業評分　助提升學習效率

▲ （左二）香港學術及教學交流協會發言人林栢勤，與家長合照。（資料圖片）

過去3年，學生大部份時間以網課為主，以致社會復常後，需追趕學習進度及重新適應上實體課的模式。而近年科技教育盛行，能夠有效提升學生的學習效率，故香港學術及教學交流協會將於周三（10日）舉辦「家長資訊科技交流日」，向500名育有12-17歲子女的家長，免費教授人工智能及機器學習的基礎知識，並提供專家一對一針對性諮詢評估，幫助他們學習新科技教育子女，現已接受報名。另外，育有SEN子女的家長擔憂，子女追趕學習進度上，較一般同齡同學困難，因此冀學習新科技，協助他們提升學習效率。

家長日將以講座和互動會議形式進行，家長可於線上及線下學習教育子女讀書心得的心理學技巧、最新的教學方法及技術，包括使用人工智能對學生作業進行評分，以及將新技術融入教學等；講者亦將介紹人工智能及機器學習的基礎知識，讓家長了解最新的科技發展，為孩子提供教育；而出席面授的家長，更可獲專家一對一針對性諮詢評估。

香港學術及教學交流協會發言人林栢勤指，孩子在學習和成長過程中可能會遇到各種困難，例如學習困難、社交障礙等，故希望通過此次活動，讓家長有效了解孩子遇到的問題，並獲得教育方面的寶貴見解，以提供相應支持。

家長黃太育有1名就讀中四患自閉症的兒子，面對疫情下經常換變學習模式，她擔心兒子的理解能力比同齡同學低，形容為「不懂『執生』及『轉彎』」，惟他即將亦要面對公開試，憂其學業成績難以追趕進度，故期望學習新科技及最新的教育方式協助兒子有效率地學習，更好地成長。

香港學術及教學交流協會「家長資訊科技交流日」

日期：2023年5月10日

時間：晚上 8：10—9：30

地點：旺角彌敦道678號華僑商業中心6樓

講者：香港學術及教學交流協會發言人林栢勤先生、小學呈分試專家及學博教育執行董事佘可穎小姐、學博教育英文導師姜遠昕小姐

對象：育有12-17歲子女的家長

報名方法： https：//forms.gle/5atemavH1vXif87h6

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責任編輯：梁凱婷



