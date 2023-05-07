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【英王加冕】卡米拉伴守查理斯30年登后座　三招挽救負面形象獲已故英女王認可

親子 15:36 2023/05/07

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英王加冕，卡米拉登后座。

英王查理斯三世（King Charles III）於英國時間周六（6日）於西敏寺舉行加冕禮，查理斯與王后卡米拉（Queen Camilla）在典禮上都會接受加冕。事實上，卡米拉過往一直擺脫不了第三者的標籤，但她多年來努力改善形象，隨著時間洗禮令人對她改觀，已故英女王在登基70周年亦宣告，希望讓卡米拉做王后。

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查理斯三世與卡米拉的戀情始於23歲，他與大他一歲的卡米拉初次見面，就被其開朗及真性情深深吸引，可惜由於卡米拉出身不夠高貴，而且不是處女，無法成為儲妃人選。最終卡米拉在1973年嫁予一名英國陸軍軍官，查理斯與戴安娜王妃則在1981年結婚。

不過，婚後兩人仍沒有斷絕來往，查理斯更於1994年承認兩人有婚外情，而查理斯與戴妃亦於1996年離婚，卡米拉自始背負了小三的罪名，受盡指責和謾罵。在戴安娜王妃車禍離世後，卡米拉更成了英國人的箭靶，當時報章甚至形容她為「全英最犯眾憎的女人」。

英王查理斯三世與王后卡米拉接受加冕。（The Royal Family fb圖片）

三招揮別情婦形象

時隔30年，卡米拉在查理斯三世登基後，成為英國人民的王后。事實上，過去多年，卡米拉以親民作風漸漸獲得認同，英國人開始接受她作為王室的高級成員。去年二月，已故英女王伊利沙伯二世登基70周年，正式向全國宣告，她誠摯希望日後這名新抱被稱為「王后」，讓卡米拉很感動。

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查理斯與卡米拉在2005年低調結婚後，卡米拉成為默默在查理斯背後支持他的女人，而且一直只用康沃爾公爵夫人，而非跟戴安娜一樣的威爾斯王妃，以表尊重。

除了處理各種王室公務，卡米拉亦積極參加公開活動，提高人們對性虐待、動物福利等問題的認識，而且她說話不官腔，帶有調皮，有助消除王室拘謹的形象。

此外，她在加冕禮上所戴的后冠，是重用瑪麗王后加冕時的王冠，並加以改良，移除具爭議的「光之山」105卡鑽石，以免喚起印度人在英國殖民時期的傷痛回憶。

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責任編輯︰王明芳

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