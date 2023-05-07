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【恐怖意外】慶離婚玩「笨豬跳」繩索斷裂　22歲男飛墮21米摔斷腰頸

健康 16:27 2023/05/07

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

慶離婚玩「笨豬跳」繩索斷裂，22歲男飛墮21米摔斷腰頸。

剛重獲單身的自由，卻是另一場噩夢的開始。一名22歲男子爲了慶祝離婚，挑戰高空極限運動，不料綁在身上的繩索竟斷裂，令他從21米高空飛墜湖中，頸部和腰部都被摔斷。

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【湊得輕鬆啲】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B

綜合外國媒體報道，22歲巴西男子Rafael dos Santos Tosta於今年初離婚，為慶祝恢復單身，他和朋友在2月一起到坎波馬格羅的藍湖橋，挑戰類似於「笨豬跳」（Bungee Jumping）的高空極限運動「橋梁鞦韆」（Bridge Swinging），玩法是在身上綁上安全繩等裝備，從高處跳下，最後人會在空中像「鐘擺」一樣來回搖晃。

21米跳下繩索斷裂

Tosta從21米高空跳下，跳前還開玩笑「繩索可能承受不住我的重量」，結果一語成讖，繩索在他跳下去時突然斷裂，他直接飛墜湖中，頸部和腰部都摔斷、背部和臉部受傷，但所幸撿回一命。

據Tosta回憶，自己在跳出去後喪失了記憶，下一段記憶就是自己在水裡醒來。當時四周的人驚慌提醒他不要亂動，而他也很慌張，不知道自己爲何會在水裡：

我想試著站起來，但全身非常痛，我從來沒那麼痛過！

遺下創傷

Tosta被送醫至今3個月，已接受無數次治療，但仍未完全康復。他身體虛弱，難以舉起重物，某些部位依舊會痛，無法回到工作崗位。此外，他還因事件造成心理創傷，常常失眠。他原想離婚後盡情享受人生，除了挑戰「橋梁鞦韆」，他還想嘗試跳傘，不料一次體驗竟帶來一場噩夢。不過，Tosta對極限運動的熱愛和向往並未消失，只是不希望家人再擔心，未來也將不再進行類似活動。

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責任編輯：羅嘉欣

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