【大學發展】城大校長郭位本月退休卸任　校董會辦「學研出塵十五載」感謝晚宴致敬　

▲ 城市大學校董會於上周四（4日）舉辦感謝晚宴「學研出塵十五載」。（城大圖片）

城市大學校董會於上周四（4日）舉辦感謝晚宴「學研出塵十五載」，向領導城大15年、即將完成第3屆校長任期的郭位致敬，逾400人出席晚宴，一同回顧10多年來大學取得的長足進步。郭位感謝全校上下一心，譜下光輝歷史。

宴會上，校方播放了剪輯影片，讓來賓一同回顧過往15年來城大的進展，其中包括郭位在2008年5月14日出任校長時，指明的大學之道，即是以「以專業教育、研究、創新，回應社會需要」；亦記載他在社會動盪、新冠疫情肆虐期間，帶領大學社群沉著應對，盡量減少動盪與疫情對教研活動的影響。

郭位亦透過預先錄製影片，以「Where There’s a Will, There’s a Way」發表致謝辭，感謝校董會的信任及領導，並向城大的教研團隊、師生、校友等致意。郭位表示，城大不靠年輕取勝，也不標榜規模大小，專注學術教研與卓越創新，因而取得全球認可。他更感謝大學社群10多年來砥礪同行，上下一心，成就世界一流高等學府，共同譜下光輝的歷史。

校董會主席黃嘉純在致辭時，代表校董會及城大社群感謝郭位的無私貢獻，充分肯定他為傑出的世界級學術領袖及學者，並讚揚他任內恪守「教研合一 政教分離」的精神，以無比的毅力，全心全意帶領城大，在教研創新方面作出傑出貢獻，包括在QS及THE分別穩列全球逾50名及前百名，獲得城大歷史上最佳的排名。

為表彰郭位的成就及貢獻，校董會通過將歷史悠久的「城大傑出講座系列」命名為「郭位傑出講座系列」（Way Kuo Distinguished Lecture Series），同時他亦會繼續以校董會頒發的榮休校長，以及香港高等研究院資深院士的身份服務大學。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷