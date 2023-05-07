【英語演講】青協英語演講比賽人數創5年新高　冠軍皇仁學生籲走出舒適圈多練習

▲ 今年「香港青年協會英語演講比賽」吸引了2,040名中學生參加，人數創近5年新高。（青協提供圖片）

由青協領袖學院主辦、薈英社協辦的「香港青年協會英語演講比賽」，吸引了2,040位來自167間學校的學生參加，人數創近5年新高，總決賽及頒獎禮已於上月29日舉行，初中組及高中組冠軍，分別由聖保羅書院的蘇俊謙及皇仁書院的程煒皓奪得，二人同時獲得「最受觀眾喜愛獎」，高中組冠軍程煒皓更將代表香港出戰5月中的倫敦國際賽事。

初中組及高中組共10位學生，在3輪評審後晉身總決賽，每位學生必須就指定題目演說3分鐘及進行即場問答。今年初中組題目要求學生就政府對青年發展倡議的實習和交流計劃，設計相關內容；高中組題目則要求學生就聯合國為可持續發展議程定下的核心目標，分享意見。總決賽由加拿大駐香港及澳門總領事館總領事白靜芳向參賽者即時作出提問，考驗參賽者即場反應，並由薈英社（香港）主席梁甘秀玲、中文大學英語教學單位主任賴陳秀卿、英國文化協會香港總監利碧詩，以及香港科技大學語文教育中心主任Melinda WHONG等人擔任評審。

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初中組冠軍蘇俊謙已是第3次參加比賽，他分享今次比賽收穫特別豐富，令他更自信地表達自己的觀點，「我從其他參賽者身上學習到一個很重要的演講技巧，就是需要一個引人入勝的開場白，讓觀衆一開始就全神貫注，增加共鳴感。」

高中組冠軍程煒皓則認為保持自信、表現真我對贏得比賽有很大的幫助，「比賽期間，我會選擇感興趣、可以表達自己所思所感的題目，以便發揮潛能。」他同時鼓勵學生走出舒適圈，把握練習口語與演講的機會。

青協總幹事何永昌表示，今年比賽踏入20周年，樂見大家對英語演講持續充滿熱情，期望透過演說訓練，學生能有系統地表達自己的意見和立場，同時推動社會進步。總決賽首席評審、香港律師會會長陳澤銘表示，演講是一門說服的藝術，通過精準的用詞讓聽眾心悅誠服，是社會中每一個人都應掌握的技能；他讚揚參與是次比賽的學生的質素，認為比賽競爭非常激烈，並期望各參賽者繼續提升公眾演說能力。

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責任編輯：馮琪雅