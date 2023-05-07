【港台頒獎禮】張天賦成港台頒獎禮大贏家　MC緋聞多無阻被封實力唱將

▲ 張天賦（MC）成為港台音樂頒獎禮大贏家！

張天賦（MC）在昨晚舉行的《十大中文金曲》頒獎音樂會中「大豐收」，奪最優秀流行歌手大獎、全球華人至尊金曲獎兩個大獎之外，更憑《老派約會之必要》奪全球華人至尊金曲獎、十大中文金曲獎，成績出眾！

MC是ViuTV選秀節目《全民造星II》的亞軍，出道兩年的他已開過3場紅館個人騷，實力與人氣同樣備受認可。MC唱功了得之餘，也被指「食女」了得，屢與MV女主角傳出緋聞，成為話題人物！

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MC分享得獎感受

MC成為港台頒獎禮的大贏家，他在今日（5月7日）於社交平台撰文分享感受：

瞓醒都仲好似發緊夢咁。再次多謝港台，多謝身邊所有人一直以來嘅支持，係公司 @warnermusichk 嘅團隊，一直以來合作嘅台前幕後音樂人同前輩，傳媒朋友，我嘅賦二代同埋鍾意聽MC嘅歌嘅每一位成就咗台上嘅我。

我希望自己一直都會係最原本嗰個MC, 繼續唱我喜歡嘅歌，做唔同嘅音樂，希望你哋都會一直支持我同所有熱愛音樂嘅音樂人🙌

感激一直大大力支持「老派」嘅每一位，無論喺邊度都聽到呢首歌嘅感覺真係好好，多謝戰友 @_goochan_ ，多謝 @concertyy 依份咁靚嘅歌詞，多謝監製 @terrychui22 多謝 @nickwong96 🤙

我會繼續努力、繼續唱好歌、寫好歌、瞓好覺、打好機。。。 繼續 make it pop!



《廣播九十五周年十大中文金曲》頒獎音樂會 2023 @rthk.hk



#全球華人至尊金曲獎 《老派約會之必要》

#最優秀流行男歌手

#十大中文金曲獎 《老派約會之必要》

#優秀流行歌手大獎

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《全民造星II》亞軍

MC在加拿大讀至高中畢業，曾任職駐唱歌手、自由工作者。當MC在參加《全民造星II》期間，他因多次遲到被質疑態度有問題，後來其遲到情況已有改善。

在《全民造星II》總決賽，MC以16分的總分排名成為亞軍，冠軍為吳啟洋（Phoebus）、季軍為李祉均（Oscar）。

▲ MC是《全民造星II》亞軍。（IG圖片）

拒組男團出道

MC在《全民造星II》中奪得亞軍後卻反而拒簽ViuTV入行，他在電台節目中解釋稱：「ViuTV接觸我固然是好機會，但亦衡量要簽合約，最終我想自由度大些想自己闖；其次，ViuTV當時想我組第二隊男團，而我真的勝任不了男團，因為要跳舞，我真的不擅長，所以拒絕了。」

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被封「超市KOL」

MC指與MV女主角鍾卓穎（Ash）、陳濬樺（Santis）分別行超巿，而鬧出緋聞，更被網民封為「超市KOL」。

他在電台節目內重申，與兩位MV女主角只是普通朋友關係，對於首次成為八卦新聞主角稱：「最初反應不大，因為做這一行多了人認識，自然就會成為話題，這些新聞我預計會有。」

他表示與眾MV緋聞女星都只是普通朋友：「朋友不是男仔就是女仔，真的不明白一張行超巿相片，又不是手拖手，又不是攬攬鍚鍚，亦沒有親密行為，但為何牽連到很多幕後大故仔，所以我是幾唔舒服！避免跟異性出街？我真的好掙扎！」

自爆出緋聞後，MC的《老派約會之必要》、《世一》 、《花海》MV中依然有安排女主角，顯然未受緋聞影響。

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開3場紅館騷

在2023年1月，MC於紅館舉行3場《This is MC 演唱會》，並邀得柳應廷、陳天翺、梁瑞峰、陳樂、馮允謙、古巨基任嘉賓，獲得樂迷很好的評價。

在登上紅館前，MC曾先後兩次與好兄弟洪嘉豪一同舉行音樂會，獲得更多大騷演出的姐驗。

▲ 《This is MC》演唱會（IG圖片）

深受爸爸影響

過往MC奪得《叱咤樂壇生力軍男歌手》金獎時，他在台上大叫「老豆我得咗喇」， 這一幕也令不少樂迷留下深刻印象。

MC接受TOPick專訪時坦言自己有很多信念是受到亡父影響，他特別提到一段爸爸向他說過的話：「無論人地講啲咩都好，只要係你鐘意或者Enjoy做嘅，就Keep住去做。」 因此，MC一直覺得無論如何辛苦也好，也要全力地找方法把事情做好。

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