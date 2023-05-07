【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善

▲ 財政司司長陳茂波。（網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，仍須全力加固本地復蘇動力，強調如果外圍市況沒有急劇惡化，憑著本港一系列支撑內部需求的舉措，加上內地的貨物進出口持續改善，年內本港經濟有望進一步改善。「我相信本港的經濟會是一季比一季好，今年比去年好。」

「開心香港」一系列活動持續，陳茂波今日在網誌上說，愉快樂觀的氣氛，加上旅客重臨香港，有利於消費市道。今年首季的食肆總收益按年激增82%至275.6億元，即使當中部分升幅源於低基數效應，但以金額計，仍是三年多以來最高的水平。同期的零售業銷售貨值亦按年上升24%，是自去年12月到今年3月連續四個月每月高於300億元水平。今年首季私人消費開支實質按年大幅增長12.5%；而受惠於訪港旅遊業復蘇，服務輸出顯著上升16.9%。固定投資也在經濟前景向好下扭轉跌勢，回升5.8%。

「惟整體貨物出口在外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素影響下，仍錄得18.7%的跌幅。因此，盡管經濟結束了連續四季的跌勢，惟今年首季僅按年溫和增長2.7%。」

陳茂波說，數字反映香港經濟復蘇仍在初始階段，力度還需要加固，特別是美國聯儲局上周加息四分之一厘，市場雖預期加息周期或將完結，但息率仍會高企一段時間，加上美國接二連三有銀行陷入財困，加劇市場不安情緒，令外圍經濟面對更多不確定性。

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責任編輯：戴朗希