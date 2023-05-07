【轉工掙扎】月入7萬工時長難以照顧子女　港媽欲減3萬轉工：每日準時朝9晚6

▲ 港媽掙扎是否應減3萬月薪轉工，以有更多時間照顧小朋友。（《我們與惡的距離》劇照）

家有小孩的父母，都希望平衡家庭和工作的時間。有港媽在社交平台投稿指，現在薪金連津貼月入近7萬元，然而工作壓力大，又經常要加班，難以照顧孩子，因而萌生轉工念頭，另一份工每日可以準時下班，惟月入只約4萬左右，令她感到掙扎。

有港媽在facebook專頁「奴工處」投稿指，現時的薪金連津貼，月入高達7萬元。不過，工作壓力甚大，每周有3日需要加班至晚上7時左右，她早上8時半上班，因此工時長達10.5小時，而且每年有指定日子和月份不可以請假，佔一年約1/3時間。

由於難以兼顧家庭，她正在想轉工，惟轉工後月薪只有約4萬元，不過好處就是每日準時朝9晚6，方便照顧小朋友。

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帖文引來不少網民紛紛給意見，有人認為「work life balance」最重要，如果可以維持家庭需要，轉工也未嘗不可，有人更認為跟小朋友相處的時間無價，「搵少3萬又唔會餓親，如果真係唔使OT其實好吸引」、「我會揀家庭相處時間，小朋友成長過咗就過咗，錢隨時可以揾番，大把人放棄高薪厚職全力照顧小朋友」。

不過，亦有人擔心新公司會反口，最終有可能仍需OT，又認為小朋友再大一點，就需要更多使費，建議樓主考慮請工人或本地鐘點幫輕自己，「7萬蚊月薪嘅工實在難得，要放棄好可惜」、「大把萬五都要OT到8，9點，唔返過真係唔知。」、「講到咁以為要做到半夜，結果只係收7」。

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責任編輯︰王明芳